Genç öğretmenin cenaze namazını, imam babası kıldırdı
|29 Temmuz 2021 15:06
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Olay, 17 Temmuz günü Atakum sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Talip Koç ile arkadaşı Mehmet Y. bir süre sonra akıntıya kapılıp, suda çırpınmaya başladı. Görevliler tarafından denizden çıkarılan iki arkadaş, çağırılan ambulanslarla Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Mehmet Y., taburcu oldu. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Talip Koç, bugün yaşamını yitirdi.
Ailesi tarafından teslim alınan Talip Koç'un cenazesi, Bafra ilçesinin Dikencik Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Dikencik Mahallesi Camisi'nde görev yapan babası imam Dursun Koç, oğlunu tanıyanlardan ve arkadaşlarından helallik istedi. Helalliğin arından genç öğretmenin cenazesi Derelik Camisi'ne getirildi. Babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından Talip Koç, Bafra Asri Mezarlık'taki aile kabristanlığına defnedildi.
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