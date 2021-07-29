Aşı yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bine geriledi

HANGİ KONFEDERASYON, TOPLU SÖZLEŞMEDE MEMURLAR İÇİN NE TALEP EDİYOR? Memur Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK'in 2021 yılı toplu sözleşme teklifleri belli oldu. Memur Sen ile Türkiye Kamu Sen, 2022'de %21, 2023'te %17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda %38 artış talep ediyor.