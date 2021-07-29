Aşı yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bine geriledi
Bakan Koca sosyal medya hesabından "Aşıda 28 Temmuz: Dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222 bin 803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680 bin 278. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195 bin 924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21 milyon 901 bin 631'e indi." paylaşımında bulundu.
|29 Temmuz 2021 15:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede birinci doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 901 bin 631'e indiğini açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşı uygulandığını belirtti.
Bakan Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222 bin 803, ikinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680 bin 278, üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195 bin 924." bilgisini verdi.
AŞIDA 28 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631'e indi.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021
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