Orman yangınında evini kaybeden adamın gözyaşları yürekleri dağladı
|29 Temmuz 2021 15:25
|+Aa- Yazdır
Yüce, eşinin de kısa süre önce vefat ettiğini üç çocuğu ile çaresizliği yaşadığını kaydetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangının bölgeye sıçraması sonucunda evini kaybeden Cumali Yüce, 20 yıllık birimi olan evini kaybettiği için gözyaşlarına boğuldu.Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi mevkiinde çıkan orman yangını bölgedeki evlere sıçradı. Birçok ev alevlere teslim olurken, bölgede evi tamamen yanan 66...
Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkiinde çıkan ve bölgeyi saran Kozan'daki yangında evini kaybeden Cumali Yüce, 20 yıllık birikimi için gözyaşlarına boğuldu. Yüce, eşinin de kısa süre önce vefat ettiğini üç çocuğu ile çaresizliği yaşadığını kaydetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangının bölgeye sıçraması sonucunda evini kaybeden Cumali Yüce, 20 yıllık birimi olan evini kaybettiği için gözyaşlarına boğuldu.
Kozan ilçesine bağlı Kızlarsekisi mevkiinde çıkan orman yangını bölgedeki evlere sıçradı. Birçok ev alevlere teslim olurken, bölgede evi tamamen yanan 66 yaşındaki Cumali Yüce'nin gözyaşları yürekleri dağladı.
Evlatları ile evsiz kalan Cumali Yüce, alevlere karşı çaresizliğini gözyaşları ile anlattı. Cumali Yüce, "Böyle dışarıda kaldık. 20 yıllık birikimimiz gitti. Bir daha nasıl yaptırayım. Barajın kenarından yangın çıktı, her yeri sardı. Evimiz yuvamız bir şeyimiz kalmadı. Buralar hepsi tahliye oldu. Güvenli yere taşındılar. Eşim yok hanımım öldü, 3 çocuğum var. Bu saatten sonra nasıl olacak" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
30 Temmuz 2021 00:48
|THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
29 Temmuz 2021 23:26
|Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun
29 Temmuz 2021 22:37
|Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
29 Temmuz 2021 22:35
|Yangınla mücadelede helikopter, uçağa göre daha üstün
29 Temmuz 2021 22:13
|Aşı olan gençlere 2GB internet
29 Temmuz 2021 20:15
|Dilenci topladığı paraları ekmeğin içine gizlemiş
29 Temmuz 2021 18:38
|Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi, yetişemedim
29 Temmuz 2021 18:36
|Sıcak çarpmasına karşı uyarı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!
29 Temmuz 2021 18:06
|'Aşısızlar, riskli gruptaki aşılı hastalara Kovid bulaştırıyor'
29 Temmuz 2021 17:41