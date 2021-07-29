'Kaza geçiren hastanın yatağa bağlandığı' iddiasına açıklama
|29 Temmuz 2021 15:20
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Mithatpaşa Mahallesi'nde 34 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında Yılmaz C., kullandığı motosikletle kaza yaptı. Sol bacağında kırık bulunan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz C., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yakınları, hastanede Yılmaz C.'nin hareket etmemesi için elleri ve ayaklarından bağlandığını ve 3 gün boyunca bu şekilde bekletildiğini öne sürdü. Yılmaz C'yi yatağa bağlı şekilde görüntüleyen kardeşi Hülya B. ve eniştesi Fuat B., hastane yönetiminden şikayetçi oldu.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI
İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Hastada deliryum tablosu geliştiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Trafik kazasına bağlı ortopedik problemi olan erkek hasta, ilçe hastanesinde yatırılmış ve ortopedi operasyonu planlanırken hastada deliryum tablosu gelişmesi üzerine operasyon ertelendi. Yapılan psikiyatri konsültasyonu sonucunda hastanın kendine zarar vermesinin engellenmesi amacıyla elleri kısıtlanmış olup hastada operasyon döneminde 2'nci basamak yoğun bakım ihtiyacı gerekçesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiştir" denildi.
DELİRYUM NEDİR?
Deliryum, bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil, yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteren geçici bir durum.Kaza geçiren hastanın yatağa bağlandığı iddiası
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