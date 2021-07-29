CNN Türk ekibi, Manavgat'ta alevlerin içinde kaldı
|29 Temmuz 2021 15:24
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ekipler, dün 4 farklı yerde başlayan yangını söndürmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kameraman Halil Kahraman ile birlikte yangın bölgesinden son durumu aktaran CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, zor anlar yaşadı.
YANGININ ORTASINDA KALDILAR
Ekip, alevler nedeniyle dumanla kaplanan bölgede ilerlerken ölümden döndü.
Her yeri kaplayan duman nedeniyle güçlük çeken ekip, yangının ortasında kaldı
'ÇOK ZOR ANLAR YAŞADIK'
Muhabir Sever, daha sonra yaşadıklarını "Manavgat Barajı'na doğru geri döndüğümüzde çok zor anlar yaşadık, ölümden döndük. Çünkü her ne kadar yangını söndürme işlemleri devam etse de çok büyük bir alan. Bulunduğumuz yerden geçerken, zaten çok girintili bir yol." şeklinde anlattı.
'O AN ÖLDÜĞÜMÜZÜ DÜŞÜNDÜK'
Sever, "Ağaçlar alev almış, bir yandan taşlar kayalar kopup yola düşüyor, bir yanda tamamen yol dumanla kaplı hiçbir şey göremiyoruz. O an öldüğümüzü düşündük. Verilmiş sadakamız var desek yerinde olur bence." ifadelerini kullandı.
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