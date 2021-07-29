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8 ilden yangın haberleri gelmeye devam ediyor!

Antalya'nın Alanya, Muğla'nın Bodrum ve Milas ile Aydın'ın Söke ve Didim ilçelerinde de orman yangınları çıktı.
29 Temmuz 2021 15:54
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Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Alanya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bodrum'da da orman yangını çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otellere yakın bir noktada orman yangını çıkarken, yangına ekipler müdahale ediyor.

Marmaris yangınının ardından Bodrum'da da orman yangını başladı. Söndürme ekipleri yangınlara müdahale ediyor.

Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Söke'deki yangında 30 dönüm alan zarar gördü

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangında 30 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Nalbantlar ve Sayrakçı Mahalleri arasında kalan zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede kuru otları ve zeytin ağaçlarını etkisi altına aldı. Havadan da müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarını Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, yangın sahasının yakınında işletmesi bulunan Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel yakından takip etti.

Vatandaşların da gerek su tankerleri gerekse bahçe hortumları ile alevlere müdahale ederek ekiplerle birlikte seferber oldukları yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 30 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın bölgesine gelen Söke Kaymakamı Soner Zeybek, "Yangın kontrol altına alındı, ekipler büyük özveriyle çalışıyor. Rüzgar çok büyük bir risk faktörü. Şuanda soğutma çalışmalarımızı yapıyoruz. Sıkıntılı bir durum yok" dedi

Didim'de makilik alanda yangın çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakında bulunan makilik alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözler de sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale ediyor.

Bir yangın da Marmaris'te: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
Memurlar.Net
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