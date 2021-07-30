BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
|30 Temmuz 2021 00:04
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Birleşmiş milletler Barış Operasyonları bölümü tarafından yeni standart faaliyet yönetmeliği kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in cinsiyet eşitliği alanında yeni bir yaklaşım ortaya koyduğu ve BM'nin her aşamasında görev yapan kadın personel sayısının en az %25 seviyesine getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Bu nedenle Emniyet Teşkilatında görevli kadın personel için BM SAAT sınavı yapılması planlanmaktadır.
Başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir:
1. En az 5 yıl fiilen görev yapmış olmak,
2. Son 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,
3. Yurtdışı eğitim, yurtdışı teşkilat ve dış temsilciliklerimizin korunması dahil, herhangi bir sebeple 6 ay ve üzeri yurtdışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde görev başlama tarihinden itibaren, son yurtdışı görev kapsamında yurtdışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,
4. KPDS veya YDS sınavından Fransızca veya Ingilizce dillerinden son beş yıllık dönem içerisinde geçerli dil puanı en az 50 olmak,
5. En az 1 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak (B,C,D veya E sınıfı)
Bu şartlara haiz olan personel yurtdışı görevlendirme talep formu, sürücü belgesi fotokopisi ve KPDS/YDS sonuç belgesini 05/08/2021 tarihine kadar ebys edebilecek.
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