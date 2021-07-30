1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak

Emniyet Teşkilatı kadın polisler içinden özel nitelikli personele yönelik yapılan Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonuna ilişkin takvim açıklandı.
30 Temmuz 2021 00:04
+Aa- Yazdır
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak

Birleşmiş milletler Barış Operasyonları bölümü tarafından yeni standart faaliyet yönetmeliği kapsamında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in cinsiyet eşitliği alanında yeni bir yaklaşım ortaya koyduğu ve BM'nin her aşamasında görev yapan kadın personel sayısının en az %25 seviyesine getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Bu nedenle Emniyet Teşkilatında görevli kadın personel için BM SAAT sınavı yapılması planlanmaktadır.

Başvuru şartları şu şekilde belirlenmiştir:

1. En az 5 yıl fiilen görev yapmış olmak,

2. Son 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası ile taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelenmiş olsa dahi kesinleşmiş hapis cezası almamış olmak,

3. Yurtdışı eğitim, yurtdışı teşkilat ve dış temsilciliklerimizin korunması dahil, herhangi bir sebeple 6 ay ve üzeri yurtdışında bulunmuş personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde görev başlama tarihinden itibaren, son yurtdışı görev kapsamında yurtdışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

4. KPDS veya YDS sınavından Fransızca veya Ingilizce dillerinden son beş yıllık dönem içerisinde geçerli dil puanı en az 50 olmak,

5. En az 1 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak (B,C,D veya E sınıfı)

Bu şartlara haiz olan personel yurtdışı görevlendirme talep formu, sürücü belgesi fotokopisi ve KPDS/YDS sonuç belgesini 05/08/2021 tarihine kadar ebys edebilecek.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
30 Temmuz 2021 23:01		 2 ilde gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle izne bağlandı
30 Temmuz 2021 21:00
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı
30 Temmuz 2021 19:29		 3 ilde SGK prim ödeme süreleri uzatıldı
30 Temmuz 2021 19:26
Manavgat'ta 112 ve UMKE Mobil Komuta Merkezi kuruldu
30 Temmuz 2021 18:34		 750 özel harekat polisi İran sınırında nöbette
30 Temmuz 2021 18:04
Diyanet'ten Kur'an Kursu Öğreticileri için nakil duyurusu
30 Temmuz 2021 17:37		 İçişleri Bakanlığı, 18 unvan için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
30 Temmuz 2021 17:29
Orman yangınlarıyla mücadelede İHA sayısı 7'ye yükseltildi
30 Temmuz 2021 17:11		 TCDD, 13 bin 500 personeli adına birer fidan bağışlayacak
30 Temmuz 2021 16:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı
23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü22:40 - Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu22:11 - 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
22:02 - AFAD'dan gönderilmek istenen yardımlarla ilgili açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap okuma alışkanlığı 2
seslenmeler 1
Mars Başak burcunda 1
ders almak 2
meyve yemeyi abartmak 3
Arjantin'de pembeye dönen Lagün 1
milli eğitim bakanlığı 1
gülünç duruma düşüren anlar 2
anız yakmak 1
sıkıntılı bir zamanla dertleşecek bir dost aramak 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Bilişim Geçici 40 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 2 İşçi Alacak
İzmir İnovasyon ve Teknoloji Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 16 İşçi Alacak
İzmir Baysan 51 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam