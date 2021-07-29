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Türkiye'deki orman yangınlarının etkisi KKTC'de hissedildi
Antalya'nın Manavgat ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin'de çıkan orman yangınlarının izleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hissedildi.
|29 Temmuz 2021 15:37
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Başkent Lefkoşa ile Girne'den Türkiye'deki yangınların dumanı görülürken bulutların zaman zaman kırmızı renge büründüğü gözlemlendi.
Öte yandan bulutların da etkisiyle KKTC'de yer yer is kokusu hissediliyor.
Halkın Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Girne'ye gökyüzünden ince ince kül yağıyor, gözyaşı gibi kahverengiye döndü havanın rengi. Manavgat yangınıyla bağlantılı olmalı, çok acı... Türkiye'ye, tüm insanlığa geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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