Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir" dedi.
|29 Temmuz 2021 15:49
|+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya başta olmak üzere birçok ilde çıkan orman yangınlarına ilişkin, yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmaların başlatıldığını hatırlattı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun." dedi.
Yangınların ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar da başlatılmıştır. Sorumlular en kısa zamanda doğamıza ve ormanımıza karşı giriştikleri bu saldırının hesabını verecektir. Dualarımız yangınlarla mücadele eden ormanın kahramanları ile. Hepimize geçmiş olsun.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 29, 2021
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Askeri birliği kundaklamaya çalışan şüpheliye ev hapsi
29 Temmuz 2021 18:53
|3 ildeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı
29 Temmuz 2021 17:11
|Patronunun çayına korona hastasının tükürüğünü karıştırmak isteyen işçi tutuklandı
29 Temmuz 2021 12:10
|Başörtülü kadına saldıran İzmir BB personeli çıktı!
29 Temmuz 2021 07:58
|Kamu görevlilerinin olduğu göçmen çetesi: Vatandaşlık 1500 dolar
29 Temmuz 2021 07:40
|Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi öldüren zanlı tutuklandı
28 Temmuz 2021 15:17
|16 yaşındaki Yağmur'un katil zanlısı tutuklandı
28 Temmuz 2021 14:42
|Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren sanık: Korkup hastaneye götürmedim
28 Temmuz 2021 10:19
|Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
28 Temmuz 2021 10:02
|Büyükşen çifti cinayeti şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
28 Temmuz 2021 08:50