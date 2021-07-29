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Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi

Gaziantep'te 2 gün önce nişanlandığı mesai arkadaşı Yılmaz Özer'i evde kalp krizi geçirirken bulan hemşire Remziye Tağvay'ın çabası, Özer'i hayatta tutmaya yetmedi. Evlilik hayalleri Özer'in geçirdiği kalp kriziyle bozulan Özer ile Tağvay çiftinin hikayesi yürek burktu.
29 Temmuz 2021 15:57
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Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi

Gaziantep'te dün nişanlısı hemşire Yılmaz Özer'in (27) telefonlarına cevap vermemesi üzerine evine giden Remziye Tağvay yerde hareketsiz yatarken buldu. Kalp krizi geçiren nişanlısına ilk müdahaleyi kendisi yapan hemşire Tağvay, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Özer'i, ambulansla Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Hemşire Özer doktorların Acil Servis'teki tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken nişanlısı Tağvay, aldığı acı haberle yıkıldı.

Evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı

Bir yıldır Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Cerrahi Yoğun bakımda görev yapan Özer, 2 gün önce aynı birimde çalışan Tağvay ile nişanlanmıştı. Bir yıldır birlikte çalışan Özer ile Tağvay çifti yakın zamanda evlilik hayali kuruyordu. Nişan takarak evlilik yolunda ilk adımı atan hemşire çiftin evlilik planını Özer'in geçirdiği kalp krizi bozdu.

Nişanlısına ilk müdahaleyi o yaptı

Özer'in ani ölümüyle yıkılan nişanlısı Tağvay, onu hayata döndürebilmek için çabalasa da çabaları onu hayata döndürmeye yetmedi. Kalp krizi geçiren nişanlısına sağlıkçı olarak ilk müdahaleyi o yaptı. Nişanlısının yaşama tutunması için büyük çaba sarf eden Tağvay'ın çabaları Özer'i hayatta tutamadı. Hayatının baharında nişanlısıyla kurduğu hayali gerçekleştiremeyen Özer, yaşama gözlerini yumdu.

Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Özer'in cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Özer'in cenazesi Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yoldüzü köyünde toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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