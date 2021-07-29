Cumhuriyet'in yayın yönetmeni istifa etti
|29 Temmuz 2021 16:00
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Küçükkaya, istifa mektubunu Twitter hesabında "Cumhuriyet'e ve ilkelerine duyduğum saygı gereği." sözleriyle duyurdu.
Açıklamada, 27 yıldır çalıştığı gazetede 7 Eylül 2018'den itibaren yayın yönetmenliği yaptığını belirterek, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'la bu haftaki görüşmesini aktardı.
Küçükkaya, Coşkun'un kendisine TGS'yle toplu iş sözleşmesi öncesi sendika üyelerini, TGS'den istifa ettirmesi yönünde talepte bulunduğunu açıkladı.
Gazeteci, olayın 'ya çalışma arkadaşların istifa edecekler ya da sen genel yayın yönetmenliğini bırakacaksın' noktasına geldiğini belirterek yayın yönetmenliğinden istifa ettiğini kaydetti.
TGS de Cumhuriyet çalışanlarının Küçükkaya'nın istifasının kabul edilmemesi ve 'sendikasızlaştırma girişimlerine son verilmesi' talebiyle topladığı imzaları paylaştı.
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