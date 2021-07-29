1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu meslek lisesi, Türkiye'de parmakla gösteriliyor

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye genelinde mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasında Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Metal Teknolojileri Alanı'nda en yüksek taban puan sıralamasına göre ilk sırada, makine teknolojileri alanında ise üçüncü sırada öğrenci alan okul oldu.
29 Temmuz 2021 16:12
+Aa- Yazdır
Bu meslek lisesi, Türkiye'de parmakla gösteriliyor

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye'nin 3. büyük OSB'si olan Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim hayatına devam eden protokol okulu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarısını değerlendirdi. Başkan Kütükcü, "Bu yıl da Konya'nın en çok tercih edilen meslek lisesi olduk" dedi. Kütükcü, "Okulumuzda 120 kontenjanımızın tamamı doldu. Ayrıca en yüksek taban puan sıralamasında mesleki ve teknik eğitim uygulayan okullar arasında Türkiye genelinde endüstriyel otomasyon teknolojileri alanı ve metal teknolojileri alanında birinci, makine teknolojileri alanında üçüncü sırada yer aldık. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve okulumuzun en büyük destekçisi olan sanayicilerimize teşekkür ediyor, yeni gelen öğrencilerimize de hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

Aranan insan kaynağı yetiştiren okul

Değerlendirmesinde Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde teorik ve uygulamalı eğitimin birlikte verildiğinin altını çizen Kütükcü, "Okulumuzda 4 atölye binamız var. Sınıflarda teorik eğitimler verilirken, bu atölyelerde teorik eğitimler uygulamaya dönüşüyor. Ayrıca fabrikalarda sağladığımız staj imkanları ile öğrencilerimizin üreten ve aranan insan kaynağı olarak yetişmesini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kütükcü, protokol okulu olan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tüm öğrencilere ücretsiz öğle yemeği, ücretsiz servis imkanı ve yurt imkanı sağlandığını, belirlenen kriterler çerçevesinde burs verildiğini, ayrıca bu imkanların yanı sıra sosyal tesisler, halı saha ve kapalı spor salonu gibi alanlarda da öğrencilerin sosyal gelişimlerine destek verildiğini sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor
29 Temmuz 2021 23:59		 Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
29 Temmuz 2021 23:36
Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı
29 Temmuz 2021 23:16		 Bodrum'da otellerden 3 bin kişi tahliye edildi
29 Temmuz 2021 19:51
Muğla'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor
29 Temmuz 2021 18:08		 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı
29 Temmuz 2021 18:01
Perşembe Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkıldı
29 Temmuz 2021 17:12		 Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
29 Temmuz 2021 16:26
Hemşire kalp krizi geçiren 2 günlük nişanlısını hayata döndüremedi
29 Temmuz 2021 15:57		 Silifke'de evlerinden tahliye edilenler okullara yerleştiriliyor
29 Temmuz 2021 14:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meyve yemeyi abartmak 2
anız yakmak 1
kitap okuma alışkanlığı 1
keçileri kaçırmak 2
sıkıntılı bir zamanla dertleşecek bir dost aramak 1
Şair burada ne demek istemiş 4
alışveriş çılgınlığı 2
bozuk para yerine sakız veren bakkal 2
Saç dipleri 2
sabahın körü 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam