1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Vakalarda en çok pozitifleşme oranı 16 ile 40 yaş arası'

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, "Ardahan olarak toptan normalleşmemiz lazım. Vakalarda en çok pozitifleşme oranı, yaş grubu olarak 16 ile 40 yaş arası. Bunlardaki aşı oranlarının çok çok düşük olduğunu tespit ettik" dedi.
29 Temmuz 2021 16:15
+Aa- Yazdır
'Vakalarda en çok pozitifleşme oranı 16 ile 40 yaş arası'

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özellikle genç ve orta yaştakilerin aşı olmaktan kaçındığına işaret ederek, "Gençlerimizden ricamız, kendi geleceği için gelip aşısını olsun." dedi.

Özdemir, AA muhabirine, sağlıkçılar olarak vatandaşları aşılayabilmek için köy ve yayla demeden seferber olduklarını anlatarak, özellikle gençlerden, sağlıklı gelecek için destek istediklerini söyledi.

"Bir Ardahanlı olarak genç ve orta yaşlardakilerden bir isteğim var, geleceğiniz için aşı olun." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Onlar da, yani aşı olmalarını istediklerim de, ben de bir anne bir babanın çocuğuyuz. Yaşlılarımız, hastalarımız, çocuklarımız var. Lütfen bunların iyiliği, uzun süredir okul hasret çeken çocuklarımızın bu hasretinin bitmesi için aşı olun. Bu salgından kurtulmak, sırası gelen herkesin aşı olmasıyla mümkün. Özellikle gençlerimizden ricamız, kendi geleceği için gelip aşısını olsun."

Özdemir, Ardahan olarak aşıda yüzde 70 oranına ulaştıklarını ifade ederek, sarıdan mavi kategoriye geçmek için çaba harcadıklarını aktardı.

- "10 günde mavi kategoriye geçebiliriz"

Esnafın siftah yapmasının, tüm kurumların normalleşmesinin, gençlerin aşıya olan ilgisine bağlı olduğunu vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ardahan olarak toptan normalleşmemiz lazım. Vakalarda en çok pozitifleşme oranı, yaş grubu olarak 16 ile 40 yaş arası. Bunlardaki aşı oranlarının çok çok düşük olduğunu tespit ettik. Koronavirüsü artık Ardahan'ın gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bizler özellikle bu gruptan yardım bekliyoruz. Yeter ki insanımız aşı ile ilgili duyarlı olsun, böylece salgındaki sorunun aşılması çok kolay olacak. Aşı oranımız yüzde 70'e yaklaştı. Vatandaşımızdan istediğimiz desteği almamız halinde 10 gün için sarıdan mavi kategoriye geçebiliriz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
30 Temmuz 2021 00:48		 THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
29 Temmuz 2021 23:26
Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun
29 Temmuz 2021 22:37		 Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
29 Temmuz 2021 22:35
Yangınla mücadelede helikopter, uçağa göre daha üstün
29 Temmuz 2021 22:13		 Aşı olan gençlere 2GB internet
29 Temmuz 2021 20:15
Dilenci topladığı paraları ekmeğin içine gizlemiş
29 Temmuz 2021 18:38		 Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi, yetişemedim
29 Temmuz 2021 18:36
Sıcak çarpmasına karşı uyarı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!
29 Temmuz 2021 18:06		 'Aşısızlar, riskli gruptaki aşılı hastalara Kovid bulaştırıyor'
29 Temmuz 2021 17:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tarihi eser 2
mülteci 1
890 milyon yıllık fosiller 1
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
evde ayakkabı giyme kültürü 2
Mars Başak burcunda 1
kaktüs 2
Okyanusu aşan yiyecekler 1
naylon terlik 1
çizilen resimlerde bacadan yaz kış duman tütmesi 3
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam