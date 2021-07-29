'Vakalarda en çok pozitifleşme oranı 16 ile 40 yaş arası'
|29 Temmuz 2021 16:15
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Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özellikle genç ve orta yaştakilerin aşı olmaktan kaçındığına işaret ederek, "Gençlerimizden ricamız, kendi geleceği için gelip aşısını olsun." dedi.
Özdemir, AA muhabirine, sağlıkçılar olarak vatandaşları aşılayabilmek için köy ve yayla demeden seferber olduklarını anlatarak, özellikle gençlerden, sağlıklı gelecek için destek istediklerini söyledi.
"Bir Ardahanlı olarak genç ve orta yaşlardakilerden bir isteğim var, geleceğiniz için aşı olun." diyen Özdemir, şunları kaydetti:
"Onlar da, yani aşı olmalarını istediklerim de, ben de bir anne bir babanın çocuğuyuz. Yaşlılarımız, hastalarımız, çocuklarımız var. Lütfen bunların iyiliği, uzun süredir okul hasret çeken çocuklarımızın bu hasretinin bitmesi için aşı olun. Bu salgından kurtulmak, sırası gelen herkesin aşı olmasıyla mümkün. Özellikle gençlerimizden ricamız, kendi geleceği için gelip aşısını olsun."
Özdemir, Ardahan olarak aşıda yüzde 70 oranına ulaştıklarını ifade ederek, sarıdan mavi kategoriye geçmek için çaba harcadıklarını aktardı.
- "10 günde mavi kategoriye geçebiliriz"
Esnafın siftah yapmasının, tüm kurumların normalleşmesinin, gençlerin aşıya olan ilgisine bağlı olduğunu vurgulayan Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ardahan olarak toptan normalleşmemiz lazım. Vakalarda en çok pozitifleşme oranı, yaş grubu olarak 16 ile 40 yaş arası. Bunlardaki aşı oranlarının çok çok düşük olduğunu tespit ettik. Koronavirüsü artık Ardahan'ın gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bizler özellikle bu gruptan yardım bekliyoruz. Yeter ki insanımız aşı ile ilgili duyarlı olsun, böylece salgındaki sorunun aşılması çok kolay olacak. Aşı oranımız yüzde 70'e yaklaştı. Vatandaşımızdan istediğimiz desteği almamız halinde 10 gün için sarıdan mavi kategoriye geçebiliriz."
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