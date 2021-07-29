Vali Yerlikaya: İstanbul'da aşı tablosu sarı oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, birinci doz aşılamada yüzde 65'in geçildiğini belirtti.
|29 Temmuz 2021 16:22
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz %75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
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