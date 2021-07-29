Kocaeli'de 4 eski polise FETÖ'den gözaltı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yurt dışına kaçmak isteyen, polislikten ihraç edilmiş 4 kişi, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
|29 Temmuz 2021 16:30
|+Aa- Yazdır
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının illegal yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, dün gece Gebze'den yurt dışına gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişiyi Balçık Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakaladı. Ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sırt çantalarında; yurt dışına çıkarken ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar, gıda ürünleri ve lazımlık olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Manisa Valiliği'nden gözaltına alınan 2 teröriste ilişkin açıklama
29 Temmuz 2021 22:09
|Kırmızı bültenle aranan terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
29 Temmuz 2021 13:20
|ByLock'un sahibi Keynes: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı ev arkadaşım
29 Temmuz 2021 09:59
|Teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı
28 Temmuz 2021 23:15
|Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu
28 Temmuz 2021 18:34
|İtiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
28 Temmuz 2021 16:42
|Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
28 Temmuz 2021 15:15
|2 avukat ve 4 polise yönelik 'FETÖ borsası' iddianamesi kabul edildi
28 Temmuz 2021 14:26
|FETÖ'nün mahrem sorumlusu çift Ankara'da yakalandı
28 Temmuz 2021 13:30
|David Keynes: Bylock tamamen FETÖ için hazırlanmış program
28 Temmuz 2021 12:42