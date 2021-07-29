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Bakan Pakdemirli: Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor

Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz. Sebebinden çok söndürülmesi bizi ilgilendiriyor. Sebebi de adli merciler tarafından aralşıtırılıyor." dedi.
29 Temmuz 2021 16:41
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Bakanlar Kurum, Çavuşoğlu ile Pakdemirli, yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen orman yangınlarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirlinin açıklamaları şu şekilde:

Güvercinlikte bir otelin boşaltılması tahliyesi söz konusu oldu. Tüm yangınlara 3 uçak 38 helikopterle, tüm kurumlardan katılan 4 bin personelle müdahale ediyoruz. 183 vatandaşımız etkilendi. 15'i taburcu oldu. Manavagat Devlet Hastenesinde 10 entübe hastamız başka hastaneye taşındı. Malesef Antalya'da 3 can kaybımız var. Başımız sağolsun.

Devletin taptığı uyarılara uyalım. Mal elebtte değerli ama canımızdan değerli değil. Bugün itibariyle uzun zamana yayılması beklenen yangının 1-2 günde çıktığını görüyoruz. Elbette kontrol altına alacağız. Bu biraz zaman alabilir. Çeşitli bakanlarımız geldi gitti, ciddi koordinasyon kurduk, devam ediyor.

YANGINLARIN SEBEBİ

Sebebinden çok söndürülmesi bizi ilgilendiriyor. Sebebi de adli merciler tarafından aralşıtırılıyor. 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar sera (ağırlıklı jmuz serası) zarar olduğu tespit edildi. Yüksek süratli rüzgarın devamı söz konusu.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI BAŞLATTIK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ise şu şekilde:

Ben de yangın sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza allahtan rahmet diliyorum. Devletin tüm imkanları Manavgatımız için seferber edildi. 7 gün 24 saat esasına uygun çalışıyorlar. Ekiplerimiz arama kurtarma ve yangın söndğrme faaliyetlerini yürütüyor, diğer taraftan bakanlığımız hasar tespit çalışması yapıyor.

Sahada tamamı... Yangın söndürülünce hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. Evrenseki, mahallesinde kalender mahallesinde yavrudoğan çolaklı yeniköy mahallelerinde hasar tespiti devam ediyor. 76 yapı 155 bağımsız bölüm incelendi. 77 bağımsız bölüm yanarak yıkık olduğu tespit edildi.

TOKİ tarafından daha önceden Rize'de Artvin'de ne yaptıysak kalıcı konutların yapım sürecini başlatacağız.

Antalyamızın yaralarını sarmak için kira, taşınma, eşya yardımlarını da koordine efdeceğiz. Değişik illerde de orman yangınları var. Ekiplerimiz sahada tespitlerini yapmaktadır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye'nin farklı noktalarındaki yangınlar hakkında şu bilgileri aktardı:

Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Manavgat Antalya'nın değişik bölgelerindeki yangınları değil. Diğer yangınları da takip ediyoruz. Manavgat bölgesi antalyada yangının en yoğun olduğu bölge. Vatandaşlarımızdan 3'ü vefat etti. Hastanede 15 vatandaşımız var. Hayati tehlikeleri yok. 10 entübe vatandaşımızı risk yok ama panik olmasın diye Alanya ve Serik Devlet Hastanelerine yönlendirdik. Yoğun bakımlarda olağanüstü durum yok.

Vatandaşlarımıza yardımları zamanında oluşturmak için lojistik merkez oluşturuldu. AFAD ve Kızılay yardımlarda bulunuyor. 6 bölgede Kızılay sıvcak yemek servis ediyor. Giyecek gfibi ail ihtiyaçlar için muhtarlarla iletişime geçildi. Buradan da duyuru yapmak istiyoruz. Yiyecek dahil her türlü ihtiyacı karşılamak konusunda tedbirlerimizi aldık.

Manavgatta 720 kapasiteli bir yurdumuzu tahsis etmiş bulunuyoruz. Bu yurdumuzda dün gece 90 kişi kaldı. Vatandaşlarımızın çoğu eşinde dostunda kalıyor. Otelcilerimiz de çalışanlar dahil herkese iletmek için kumanya oluşturdu.

Marmariste bazı otellerimize yakın yerden yangın geçti. Güvercinlikte 2 otelimize yakın yerde var. Ama bu bölgede turizm bölgesinden uzak ama turizmcilerimiz son derece duyarlı.
Memurlar.Net
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