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Sürü bağışıklığına en yakın ülke... Vakalar hızla düşüyor

Geçtiğimiz haftalarda, "Özgürlük Günü" ilan ederek Covid-19 kısıtlamalarını büyük ölçüde kaldırılan İngiltere'de toplumsal bağışıklık yüzde 87'ye ulaştı. Delta varyantı etkisiyle sürü bağışıklığı için belirlenen oran ise yüzde 93. Vaka sayısının her yaş grubunda hızlı bir şekilde düştüğü ülkede uzmanlar, salgının hemen hemen bittiği yorunlarını yapıyor.
29 Temmuz 2021 16:44
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Sürü bağışıklığına en yakın ülke... Vakalar hızla düşüyor

UMUTLAR ARTTI

İngiltere'nin nüfusun yüzde 87'sinin Covid-19'a direnç göstermesiyle sürü bağışıklığına ulaşmaya çok yaklaştığı bildirildi. Vakalar artık ülke genelinde tüm yaş gruplarında düşüyor.

Üst düzey bilim insanlarının daha önce günlük enfeksiyonların önümüzdeki aya kadar 100 bine çıkacağının "neredeyse kaçınılmaz" olduğu konusunda uyarıda bulunmalarına rağmen, veriler üçüncü dalganın sonunun görülebileceğine dair ülkede umutları artırıyor.

Ülkede uzmanları şaşırtan beklenmedik bir gelişme oldu, vakalar geçen hafta her gün düştü.

Dün açıklanan rakamlar da bir hafta öncekinin sadece yarısı kadar oldu.

Sağlık Bakanlığı verileri, her yaş grubunda enfeksiyon oranlarının giderek düştüğünü ve bu düşüşün özellikle yirmili yaşlardaki kişiler arasında en hızlı şekilde gerçekleştiğini ortaya koydu.

EŞİK YÜZDE 93

Bununla birlikte, University College London'daki bilim insanları, bulaşıcı delta varyantı nedeniyle toplam nüfusun bağışıklığının yüzde 87'de olduğunu ve mevcut sürü bağışıklığı eşiğinin yüzde 93 olduğunu tahmin ediyor.

Eşiğe ne kadar yaklaşılırsa virüsün bulaşma riskinin de azaldığı belirtiliyor.

"KIŞIN YÜKSEK ÖLÜM ORANLARI GÖRMEYECEĞİZ"

Bristol Üniversitesi'nden bir virolog ve corona virüs uzmanı olan Dr David Matthews, The Telegraph'a konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sürü bağışıklığının virüsün herkese ulaşmayı başardığı ve bu sayede insanlarda bağışıklık oluştuğu anlamına geldiğini söyleyen Matthews, şunları kaydetti:

"Şu anda buna çok yakın olduğumuzu düşünüyoruz. Bu salgın İngiltere için hemen hemen bitti. Sanırım bu kış büyük bir dalgalanma ya da ciddi düzeyde ölümler görmeyeceğiz. Aşı olmayan son yüzde 10'luk kesimdeki farkı ne kadar kapatırsak o kadar iyi olacağız. Herkes eninde sonunda virüsle tanışacak ve bunu aşılı yapmak çok daha iyi."

AŞIDA YÜZDE 70 ETKİSİ

Öte yandan, uzmanlar İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlasının her iki doz aşıyı almasının vakaların düşüşünde büyük etkisi olduğunu ifade ediyor.

East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalık uzmanı olan Profesör Paul Hunter, yaş gruplarındaki vakaların daha da düşük olabileceğini çünkü son rakamların 'güncelliğini yaklaşık bir hafta aştığını' söyledi.

Hunter virüsü genç yaş gruplarından yakalama eğiliminde oldukları için yaşlı insanlarda enfeksiyonların daha yavaş düştüğünü belirterek, "Farklı gruplar arasında 'biraz gecikme' olacak" dedi.

Sağlık Bakanlığı verileri, Covid-19 vakalarının geçen hafta yirmili yaşlarındaki yetişkinler arasında en hızlı düştüğünü, 22 Temmuz'da sona eren haftada bir önceki güne göre yüzde 15 düştüğünü gösterdi. Ancak, daha yaşlı yetişkinler arasında düşüş daha kademeli oldu, bu da vakaların yaş grubunda daha yeni düşmeye başladığını gösteriyor. Enfeksiyon oranları, 80'li yaşların sonlarında yetişkinlerde sadece yüzde bir oranında düştü.

Ancak, İngiliz hükümeti pandeminin sonunun göründüğü yönündeki önerileri görmezden geldi. Bir kaynak, "Burada kimse görevin tamamlandığını bildirmiyor" dedi.

Uzmanlar, vakalardaki gerilemenin 'çok iyi' bir işaret olduğunu söyledi çünkü bu üçüncü dalganın geri çekilmekte olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor. Ancak düşüşün kalıcı olduğundan emin olabilmeleri için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu konusunda uyardı.

Diğer taraftan, araştırmacılar İngiltere'de hastaneye yatışlarının hafta sonuna kadar düşmeye başlayacağını söyledi. Buna göre rakam, İskoçya'da görülene benzer bir eğilimi yansıtıyor.

HASTANEYE YATIŞLAR DA DÜŞÜYOR

Rakamlar, ülkenin futbol takımının Euro 2020'den elenmesinden yaklaşık sekiz gün sonra vakaların düşmeye başladığı İskoçya'da kabul oranlarının zaten düştüğünü gösteriyor. Benzer şekilde, İngiltere'nin Covid enfeksiyonlarındaki düşüş,19 Temmuz'da başladı.

İngiltere'de bilim kurulu SAGE'nin birkaç üyesi, hastanelerdeki Covid-19 hastalarının düşüşün üçüncü dalganın sonunun başlangıcı olacağını söyledi. Ancak tıbbi bakıma ihtiyaç duyan enfekte hastaların sayısı, eskisinden daha yavaş bir oranda da olsa artıyor.

Profesör Mike Tildesley bugün pandeminin tamamen bitmediğini söyledi ve Özgürlük Günü'nün etkilerinin henüz verilerde görülmediği konusunda uyardı. Başbakan Boris Johnson ise virüs için pozitif test eden kişi sayısındaki düşüş hakkında sonuç çıkarmak için 'çok erken' olduğunu söyledi.

İNGİLTERE'DE NORMALLEŞME GÜNÜ

İngiltere'nin normalleşme tarihi olarak duyurulan ve Başbakan Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz'dan itibaren 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın, özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda halen maske takılması tavsiye ediliyor.

Kısıtlamaların kaldırılması kapsamında, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısına ilişkin sınırlama da ortadan kalktı. Gece kulüpleri ve barlar açıldı, konser, sinema ve tiyatrolara katılım sayısındaki kısıtlama kaldırıldı.
Memurlar.Net
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