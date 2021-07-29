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2021 \ 2021 yılı toplu sözleşmeleri

Hangi konfederasyon, toplu sözleşmede memurlar için ne talep ediyor?

Memur Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK'in 2021 yılı toplu sözleşme teklifleri belli oldu. Memur Sen ile Türkiye Kamu Sen, 2022'de %21, 2023'te %17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda %38 artış talep ediyor.
29 Temmuz 2021 16:48
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Hangi konfederasyon, toplu sözleşmede memurlar için ne talep ediyor?

6'ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos 2021 tarihi Pazartesi günü başlayacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde, kamu personelinin genelini ilgilendiren konularda Memur sen, hizmet kolu bazındaki konularda ise yetkili sendika imza yetkisine haiz. Hali hazırdaki durumda, 11 hizmet kolunda yetkili olan sendikaların tümü Memur Sen'e bağlı bulunuyor.

3 büyük konfederasyon, toplu sözleşme görüşmelerinde talep ettikleri zam miktarını açıkladı.

İMZA YETKİSİNE SAHİP MEMUR SEN'İN TALEPLERİ

- Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin; 2022'de %21, 2023'te %17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda %38 artırılmasını,

- Ayrıca toplamda %6 da refah payı verilmesini

- Mutabakat sağlanamayan 5.Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istiyor.
Memur Sen'in taleplerini görmek için tıklayın.

TÜRKİYE KAMU SEN'İN TALEPLERİ

- 2022 yılı için Ocak ayı itibariyle yüzde 21 zam, 2023 yılı için ise yüzde 17 zam olmak üzere toplamda iki yıl için % 38 zam,

- 2022 ve 2023 için yüzde 3+3 olmak üzere yüzde 6 oranında refah payı

- Geçmiş dönemde ortaya çıkan kayıplara mahsuben taban aylığa seyyanen net 600 TL telafi artışı talep etti.
Kamu Sen'in taleplerini görmek için tıklayın.

KESK'İN TALEPLERİ

KESK, taleplerini 13 Temmuz tarihinde açıklamıştı. KESK, 2022 yılı için tüm kamu emekçilerinin maaşlarında yansımalarla birlikte yüzde 43,5 artış yapılmasını, 2023 yılı için ise 2022 yılında gerçekleşen TÜFE+ÜFE ortalaması üzerine + 3 puan refah payı verilerek maaş hesabının yapılmasını istediğini açıklamıştı.
KESK'in talepleri için tıklayınız.
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