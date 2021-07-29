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Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolcuğu başladı

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir yandan yeni gelen gurbetçilerin ülkeye girişleri devam ederken, bir yandan dönüş yolculuğuna geçenler sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.
29 Temmuz 2021 16:49
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Gurbetçilerin hüzünlü dönüş yolcuğu başladı

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayram tatilini ailelerinin yanında geçiren gurbetçiler, dönüş yoluna geçti. Memleketlerinden yaşadıkları ülkelere dönmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan sınır kapısı olan Kapıkule'de Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen ve yoğunluğu önleyen parkta sıralarını bekleyen gurbetçilere ücretsiz olarak çay, kahve, Osmanlı şerbeti ikramı da yapılıyor. Önceki yıllarda güneşin altında araçların içinde bekleyen gurbetçiler, yapılan hizmet sayesinde aracını park edip dinlenme imkanı buluyor.

"Hüzünlüyüz"

Danimarka'da yaşayan gurbetçi Ferisan Yorulmaz, "Memleketimiz Konya'ya gittik. 2 hafta kaldık, şimdi tekrardan yaşadığımız ülkeye doğru dönüş yolculuğuna geçtik. Yolculuk kapılarda beklerken zor geçiyor. Hüzünlüyüz, üzülüyoruz. Eskiden daha fazla üzülüyorduk. Şimdi haberleşme imkanları daha fazla olduğu için daha rahatız. Anneme gittim, gezilecek yerleri gezdim dönüyorum" dedi.

"Hiç geri gidesimiz gelmiyor"

Almanya'da yaşayan Yusuf Tonbaş, "Güzel bir tatil geçirdim. Şimdi dönüş yolculuğundayız. Üzülüyoruz, hiç geri gidesimiz gelmiyor. Kapıkule Sınır Kapısı'nda sıranın bize gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

"Memleketimizi ve bayrağımızı arkamızda bırakıyoruz"

Memleketi Afyonkarahisar'dan yaşadığı Brüksel'e döndüğünü belirten Mürsel Akin, "Güzel bir tatil geçirdik. Biraz da üzüntümüz oldu, cenazemiz vardı. Bayram tatilimizi tamamladık dönüyoruz. Memleketimizi ve bayrağımızı arkamızda bırakıyoruz. Çok üzülüyoruz. Allah hayırlısıyla geriye dönmeyi nasip etsin. Bulgaristan sınır kapısında çok yoğunluk yaşıyoruz, sıra bekliyoruz. Sadece bir kapı çalışıyor, çok vakit kaybediyoruz. Türkiye kısmı güzel, Kapıkule'de geçişte gurbetçilere yapılan hizmetler çok güzel. Allah razı olsun, diğer kapılar maalesef sıkıntı. Buna bir el atılması lazım" şeklinde konuştu.

Gurbetçi Perihan Özkul ise, "Ailemizi görmek için memleketimize geldik. Şimdi tekrardan yaşadığımız ülke Danimarka'ya dönüyoruz. Bayağı kalabalık var. Aileden, memleketten, vatandan ayrılmak hepimiz için zor" dedi.

"Memleketimizden ayrılacağımız için hüzünlüyüz"

Memleketten ve sevdiklerinden ayrılacağı için hüzünlü olduğunu söyleyen Arife Öztürk, yaşadıkları ülkeye dönüş yolculuğuna çıktıklarını ve sıra beklediklerini aktardı.

Üzülerek yaşadıkları ülkeye döndüklerini söyleyen Hatice Koç, "Geliş ve gidişler de bir günümüzü alıyor. Çok sıra bekliyoruz. Hep aynı, Bulgar kapısında çok bekliyoruz. Bu kadar millet nasıl bekleyebilir. 1 kişi çalışıyormuş. Beklemek çok kötü bir şey, dönüş yolunda hüzünlüyüz" diye konuştu.

Ülkeden çıkışta üzüntülü olduklarını söyleyen Mustafa Koç, geliş ve gidişlerde Bulgaristan gümrüğünde yaşanan sıkıntılara çözüm bulunmasını istediklerini söyledi.

Gelince mutluluk, gidince hüzün yaşadıklarını söyleyen gurbetçilerden Çetin Yazıcı, "Burada üzücü olan bir durum var. Bulgaristan bize her yıl bu zorluğu yaşatıyor. Hiçbir şekilde işlem yapmıyorlar, çok bekliyoruz. Buradan ülke yetkililerine sesleniyorum, bu konuda bir çalışma yapılmalı. Tüm gurbetçilere selamlar iletiyoruz. Vatanımıza şimdilik elveda diyoruz" dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bu yıl 1 Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında 230 bin 573 araç giriş yaparken, 96 bin 654 araç ise çıkış yaptı. 905 bin 994 yolcu girişi yapıldığı, 414 bin 540 de yolcu çıkışı olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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