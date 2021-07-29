1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İmam, kurduğu 'Çocuk Market'le çocuklara camiyi sevdiriyor

Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, çocukların camiye ilgisini artırıp sevdirmek için caminin bir köşesine "Çocuk Market" kurdu.
29 Temmuz 2021 17:02
+Aa- Yazdır
İmam, kurduğu 'Çocuk Market'le çocuklara camiyi sevdiriyor

2 yıldır Hacı Osman Torun Camisinde görev yapan Eroğlu, 1,5 metre boyunda 5 raf olarak hazırladığı dolabı caminin bir köşesine yerleştirdi.

Hayırseverlerin getirdiği süt, meyve suyu ve bisküvileri raflara dizen Eroğlu, çocuklara camiye sevdirmek için ikramda bulunuyor.

İmam Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çocuk Market fikrini cemaatle paylaştığını belirterek, "Bir cuma hutbesinde cemaate 'camiye market açıyorum' dedim. Onlar da 'cami içerisinde market mi olur' dediler. Sonradan böyle bir market olduğunu öğrenince destek olmaya başladılar." dedi.

Eroğlu, bu şekilde çocukların camiye ilgisinin arttığını ifade ederek, "Çocuklar, 'camiye gidelim, çikolatacı hocayı bulalım' diye camiye gelir oldular. Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlıyoruz, çocukların camiye gelmesini teşvik ediyoruz. Süt ve sağlıklı ürünler veriyoruz. Cemaat desteğini sunuyor. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine ve çocuklarımıza ücretsiz, sınırsız ikramda bulunuyoruz. Camilerden çocuk seslerinin eksilmemesi lazım. Eğer camilerde çocuk sesleri kesilirse gelecek nesiller olarak bundan kaygı duymamız lazım. Biz de çocuklarımızı camiyle buluşturmak istedik." diye konuştu.

"Çocuklar için ikramlar çok değerli"

Camiden bir çocuğun bir şey almasının mahalledeki diğer çocuklar tarafından duyulduğunu, bunun diğer çocukları da teşvik ettiğini kaydeden Eroğlu, "Camiye gelen çocuklar her şeyin en güzelini parasız buluyor. Çocuk caminin sıcaklığını ve camide bulunması gerektiğini hissediyor. Çocuklar için ikramlar çok değerli. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. İlerde yaşlanan bu çocuklar cami marketten yapmış olduğu alışverişleri asla unutmaz, büyüdüğü zaman da kendi çocuklarını camilere getirirler." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Kerem Tanrıkoğlu, çocuk marketten çikolata aldığını belirterek, "Buradan çikolata almayı seviyoruz, mutluyuz." dedi. Miray Kodalak da her gün camiye gelip ders çalıştıklarını anlatarak, "Daha sonra oyuncaklara, çikolatalara geliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
EGM Genel Müdürü: Özel Harekat, teşkilatımızın göz bebeği ve çelik bileği
29 Temmuz 2021 12:47		 Polis Arama Kurtarma ekiplerinin ilk görev yeri Artvin oldu
27 Temmuz 2021 14:52
Manisa'da 50'den fazla doktor istifa dilekçesi verdi
27 Temmuz 2021 14:22		 Trafik polisi, sokak köpeğine elleriyle su içirdi
24 Temmuz 2021 22:55
Bilecik Valisi, Genel Müdürlük için görevinden ayrıldı
22 Temmuz 2021 11:17		 Sağlık çalışanlarından 'bayramda da aşı olun' çağrısı
20 Temmuz 2021 23:53
Cumhurbaşkanı, Yekta Saraç'ı üçüncü kez atayacak mı?
18 Temmuz 2021 12:44		 Şehit kızı büyüdü, kaymakam oldu
18 Temmuz 2021 09:45
Mesleğine 14 ay önce başladı, devrim gibi değişime önayak oldu
18 Temmuz 2021 08:00		 Sörfçü aile hekimi, Hatay'dan KKTC'ye ulaşma hedefinde
17 Temmuz 2021 16:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
amerika 2
Anafilaksi 1
hatırladığım ilk çizgi film 1
keçileri kaçırmak 2
teşekkür mesajı 1
yenilebilir enerji 2
meyve yemeyi abartmak 2
alçı testeresi 1
naylon terlik 1
kolay yanmayan ağaçlar 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam