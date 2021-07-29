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Erzurum'da sağlık ekiplerinin evlerde 'çat kapı' aşı mesaisi

Erzurum'da sağlık ekipleri, mahallelerde kapı kapı dolaşıp vatandaşları ikna ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yapıyor.
29 Temmuz 2021 17:05
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Erzurum'da sağlık ekiplerinin evlerde 'çat kapı' aşı mesaisi

Erzurum'da sağlık ekipleri, mahallelerde kapı kapı dolaşıp vatandaşları ikna ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yapıyor.

Aşı oranı düşük iller arasında bulunan Erzurum'da, aşılamanın artması için İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir koordinesinde başlatılan seferberlik devam ediyor.

Kent meydanı, alışveriş merkezi ve havalimanında kurulan çadırlarda vatandaşa randevusuz aşı yapan ekiplere destek için İl ve İlçe Sağlık müdürlükleri ile hastanelerden takviye personel görevlendirildi.

Hastane girişlerinde görevlendirilen aşı ikna ekiplerinin yanı sıra 164 personel, her gün ambulans ve tahsis edilen araçlarla ilçeler ile şehir merkezinde aşı olmadığı belirlenen kişilerin evlerine gidip onları iknaya çalışıyor.

Yaklaşık 1 haftadır hayata geçirilen uygulamayla kent genelinde günlük ortalama aşı sayısı 10 binin üzerine çıktı.

İl Sağlık Müdürü Bedir, AA muhabirine, sağlık görevlilerinin salgınla mücadeleyi azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Kovid-19'a karşı en etkili gücün aşı olduğuna dikkati çeken Bedir, "Arkadaşlarımız Erzurum'un her tarafında ev ev, kapı kapı geziyor. Oturmak, 'Aman sen de' demek en kolayı. Şehri ve vatandaşımızı yeni dalgadan, yeni varyantlardan korumak istiyoruz. Aşılardan sonra ölümler, aşısız genç ve orta yaşlara kayıyor. Bunu her gün televizyonlarda görüyorsunuz. Aşıyı hafife almadan ve ertelemeden en kısa sürede olalım." dedi.

Bedir, Kovid-19 ile topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, tüm vatandaş ve kurum temsilcilerinden bu konuda destek istedi.

"Evde aşı uygulamasına katılım iyi"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Edanur Köyceğiz de herkesi aşı olmaya davet etti.

Vatandaşların kentteki aşı çadırlarında randevusuz aşı olabileceğini anlatan Köyceğiz, "Vatandaşımız aile hekimliklerinden randevuyla aşılarını olabilir, bunların haricinde Toplum Sağlığı merkezleri ve İlçe Sağlık müdürlüklerimizde de randevusuz aşı yaptırabilir. Tüm bu olanaklardan haberdar olmayan veya aşıya ulaşmada problem yaşayanlar için hane hane ziyaret ederek vatandaşı bilgilendiriyor ve kabul edenlere hemen orada aşısını uyguluyoruz." diye konuştu.

Aşı hakkında çok fazla yanlış ve kirli bilginin bulunduğunu belirten Köyceğiz, bu uygulamayla sağlık ekiplerinin vatandaşları doğru bilgilendirdiğini kaydetti.

Köyceğiz, evlerine gittikleri vatandaşların genelde aşıya olumlu baktığını, uygulamaya katılımın iyi olduğunu dile getirdi.

"10 numara 5 yıldızlı hizmet"

Kurtuluş Mahallesi'ndeki evde aşı olan vatandaşlardan Gülçin Atalar (56) ise ilk doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızdan Allah razı olsun. Sağlık ekipleri evimizin kapısına kadar gelip aşımızı yaptı. Gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceği için herkes aşı yaptırsın, bu hastalıktan kurtulalım." dedi.

Evinin önünde aşı olan İlknur Keskin de hizmetten çok memnun kaldıklarını anlatarak, "Gençler hastaneye gidip aşı vurulabilir ama özellikle yaşlılar ve çocuklu anneler için çok güzel uygulama olmuş. 10 numara 5 yıldızlı hizmet." diye konuştu.

Kapısına gelen sağlık ekiplerine ilk aşısını yaptıran Gülseren Oğurlu da virüsten kurtulmak ve çocukların okula rahatça gitmesi için herkesin aşı olmasını istedi.

İkinci doz aşısını bekleyen Sabiha Güneş ise kapı kapı dolaşan sağlıkçılara cansiperane çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kızının çağrısıyla aşı ekiplerinin yanına gelerek ambulansta aşı yaptıran Hatice Çimen, "Aşımız hayırlı olsun. Herkes aşısını olsun. Hastalık ortalıktan kalksın. Türkiye'de herkes rahat olsun. Devletimiz, doktorlarımız ayağımıza kadar geldi, kapı kapı dolaşıp aşımızı vuruyor, Allah razı olsun." dedi.

Kent meydanındaki çadırda aşısını yaptıran Erkan Tankişi de "İkinci doz aşımızı olduk. Hiçbir sıkıntı yok. Hastalıktan kurtulmak için herkesin aşısını vurulması lazım." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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