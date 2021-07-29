3 ildeki orman yangınlarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.15 sıralarında Marmaris ilçesine bağlı Armutalan mevkisinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir." ifadesine yer verildi.

Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Milas'a bağlı Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Mersin'deki orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silifke ve Aydıncık ilçelerimizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımız ile mülhakatımız Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, konu tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personel yönlendirildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.