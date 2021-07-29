Orman yangınlarıyla mücadelede insansız helikopter kullanıldı
|29 Temmuz 2021 17:14
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Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl kullanmaya başladığı insansız helikopteri, uçuş öncesi inceledi.
Pakdemirli, helikopterin özellikleri hakkında bilgi verdi.
Teknolojinin önemine değinen Pakdemirli, "Yangının yönetimi için, özellikle gece kullanımı için aldık. Operasyonel olarak ilk uçuşunu yapıyoruz. Teknolojiyi her alanda kullanıyoruz. Altında termal kameraları var, oradan her şeyi alıyor." dedi.
Türk teknoloji şirketinin, askeri ve sivil alandaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla yüksek yük taşıma kapasitesine, uçuş süresi ve menziline sahip hava aracı elde etmek için tasarladığı helikopter, saatte 160 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.
Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere tasarlanan insansız helikopter, havada 8 saate kadar kalabiliyor.
Araç, yangın koordinasyon merkezine anlık görüntü aktarıyor, yangının gidişatına ve sıcak bölgelere dair detaylı bilgileri, yangın kontrol merkezi ile anlık paylaşıyor. Titra teknolojisi kullanılarak yaklaşık 2,5 senedir devam eden Ar-Ge projesiyle geliştirilen helikopter, 20 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor.
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