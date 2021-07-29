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Bayramda yaklaşık 12 milyon biletli yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kurban Bayramı'nda hava, kara ve demir yolu ulaşımında yaklaşık 12 milyon biletli yolcunun seyahat ettiğini bildirdi.
29 Temmuz 2021 17:17
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Bayramda yaklaşık 12 milyon biletli yolcu seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bayram tatili süresince 5 milyon 794 bin kişinin havalimanlarından hizmet aldığını ifade etti.

Söz konusu dönemde 42 bin 688 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

"Yeni havalimanları yaptık ve eskiden atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırarak yük kapasiteli modern terminaller inşa ettik. Dış hat trafiğinin yoğun olduğu turizm merkezlerindeki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı salgın öncesi tarihlerdeki yolcu sayısına oldukça yaklaştı. Tatil süresinde turizm limanlarımızda iç hatlarda 2 milyon 33 bin, dış hatlarda ise 2 milyon 771 bin, toplamda 4 milyon 800 bin kişi hizmet aldı."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin İstanbul Havalimanı ile dünyadaki en önemli hava yolu transfer merkezlerinden biri haline geldiğine işaret ederek, İstanbul Havalimanında 16-25 Temmuz tarihlerinde iç hatlarda 492 bin 488, dış hatlarda 932 bin 142 olmak üzere, toplam 1 milyon 424 bin 630 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.

"Otobüs firmaları toplamda 3 milyon 115 bin yolcu taşıdı"

Karaismailoğlu, yeni yapılan bölünmüş yol ve otoyollar ile Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollarla donattıklarını ve ölümlü kaza oranlarında azalma sağladıklarını vurguladı.

Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 204 bin 658 sefer gerçekleştirerek 3 milyon 115 bin yolcu taşıdığını belirten Karaismailoğlu, şunları ifade etti:

"İstanbul'dan 354 bin 283, Ankara'dan 175 bin 909, İzmir'de 152 bin 694 yolcu başka yere seyahat etmek için otobüse bindi. İstanbul'a 325 bin 567, Ankara'ya 174 bin 150, İzmir'de 142 bin 611 yolcu geldi. Tatil boyunca Bolu Dağı Tüneli'ni toplam 636 bin 755 araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü toplam 1 milyon 676 bin 307 araç, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü toplam 1 milyon 852 bin 711 araç kullandı. 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki tatil boyunca Türkiye'de tüm otoyolları toplam 11 milyon 352 bin 945 araç kullandı."

2 milyon 900 bin kişi demir yolunu tercih etti

Yüksek hızlı tren hatları sayısı artırılarak ulaştırma altyapısının güçlendirildiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, 17-25 Temmuz tarihlerinde 2 milyon 900 bin kişinin demir yoluyla seyahat ettiğini bildirdi.

Dünyanın en önemli projelerinden olan ve iki kıtayı denizin altından bağlayan Marmaray'ın tatil süresince en fazla tercih edilen raylı sistem olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, Marmaray'ın, 17-25 Temmuz dönemindeki tatil boyunca her gün ortalama 300 binden fazla yolcu tarafından kullanıldığını kaydetti.

Karaismailoğlu, "Böylelikle Kurban Bayramı'nda hava, kara ve demir yolu ulaşımında yaklaşık 12 milyon biletli yolcu seyahat etti." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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