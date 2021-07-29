Çeyrek altın kaç liradan satılıyor?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan tamamladı.
|29 Temmuz 2021 17:35
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İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.307,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 498,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|494,00
|494,20
|498,60
|498,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.256,00
|3.277,00
|3.286,00
|3.307,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|451,00
|456,00
|455,00
|459,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.182,00
|3.202,00
|3.211,00
|3.231,00
|Yarım Ziynet
|1.591,00
|1.601,00
|1.606,00
|1.616,00
|Çeyrek Ziynet
|796,00
|801,00
|803,00
|808,00
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