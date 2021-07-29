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Kamuda, fosfat içermeyen deterjan kullanımı zorunlu oluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'nde müsilaja (deniz salyası) yol açan fosfor yükünü azaltmak için çalışma başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, "Fosfor ve yüzey aktif madde içeren temizlik malzemelerinin kullanımı aşamalı olarak azaltılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda fosfat içermeyen temizlik ürünlerinin kullanımını da zorunlu hale getireceğiz" dedi.
29 Temmuz 2021 17:44
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Kamuda, fosfat içermeyen deterjan kullanımı zorunlu oluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, DHA'ya yaptığı açıklamada, müsilaj kirliliğinin önlenmesine ilişkin yapılan çalışmaların 1 ay sonunda sonuç verdiğini ve müsilajın deniz yüzeyinden tamamen temizlendiğini söyledi. Karahan, Marmara Denizi'ni korumak amacıyla Marmara Denizi Eylem Planı'nda yer alan 22 maddenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Karahan, "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 Haziran'da Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği hareketi Sayın Bakanımız Murat Kurum tarafından başlatıldı. Bin 500 kişilik bir ekiple yürütülen çalışmalar 1 ayın sonunda sonuç verdi. 8 Temmuz itibarıyla Marmara Denizi yüzeyinde müsilaj kirliliği kalmadı. Bu çalışmalar kapsamında 11 bin 129 metreküp müsilaj deniz yüzeyinden temizlendi" dedi.

'AZOT VE FOSFOR KİRLİLİĞİ AZALTILABİLİR'

Karahan, herhangi bir müsilaj görülmesi ihtimaline karşı bakanlık koordinasyonunda çalışmaların süreceğini kaydederek, "Bu noktada da tüm ekip teyakkuz halinde süreci takip ediyor. İnşallah Marmara Denizi Eylem Planındaki 22 maddemizi de 3 yıl içerisinde tamamen hayata geçirmiş olacağız. Müsilajın oluşum nedeni küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışı, Marmara Denizine gelen azot, fosfor kirliliği ve Marmara Denizinin durağanlığıdır. Bu 3 etkenden Marmara Denizi özelinde değiştirilebilecek tek etki azot ve fosfor kirliliğidir. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararlardan biri de deterjanların piyasa gözetimi, denetimi faaliyetlerinin arttırılması, piyasaya sürülen ürünlerin alınan kararlar doğrultusunda sıkı bir şekilde kontrolünün sağlanması yönünde" diye konuştu.

'DAHA ETKİN DENETİM'

Karahan, pandeminin de etkisiyle deterjan kullanımının çok arttığını, bunun doğrudan atık su sistemleriyle birlikte denize ulaştığını vurguladı. Denizde fosfor birikimine neden olan kaynaklardan birisinin de bu olduğuna işaret eden Karahan, "Bu da müsilajı tetikliyor. Bu nedenle de eylem planının 17'nci maddesinde bunun için bir eylem belirlenmiştir. Bu eyleme ilişkin çalışmalar; 27 Ocak 2018 tarih ve 30314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Deterjanlar Hakkında Yönetmelik' kapsamında piyasa gözetim ve denetiminin daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır. Bu yönetmeliğin amacı piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenlemektir" dedi.

'KAMUDA FOSFAT İÇERMEYEN ÜRÜNLER ZORUNLU'

Karahan, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda fosfor içeren temizlik ürünlerine dair piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinin artırılacağını ifade ederek, "Bakanlık olarak eko etiket sistemiyle fosfat içermeyen temizlik ürünlerinin satışına yönelik destek sağlayacağız. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda fosfat içermeyen temizlik ürünlerinin kullanımını da zorunlu hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.
DHA
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