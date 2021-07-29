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Düzce Belediyesi'nden sağlıkçılara vefa... Düzce'de kamp yapacaklar

Düzce Belediyesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) ortaklaşa gerçekleştirdikleri proje ile Korona Virüs Pandemisinde fedakarca görev alan sağlık çalışanları için moral kampı düzenleyecek. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü "Sağlıkçılara Vefa Kampı" adı altında sağlık çalışanlarının, 3 gün süre ile Gölyaka Kültür Park'ta kurulacak çadır kampında misafir edileceğini duyurdu.
29 Temmuz 2021 17:47
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Düzce Belediyesi'nden sağlıkçılara vefa... Düzce'de kamp yapacaklar

2020 yılının Mart ayından itibaren günümüze kadar Korona Virüs Pandemisi ile mücadele eden Sağlık çalışanlarını Düzce Belediyesi unutmadı. Aşılama çalışmalarının hızlanması ve kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılmasının ardından Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ile ortaklaşa hayata geçirilen proje ile bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bugüne kadar her türlü fedakarlığı yapan sağlık çalışanlarını Düzce Belediyesi "Sağlıkçılara Vefa Kampı" adı altında Düzce'de buluşturuyor. Gölyaka Kültür Park'ta yapılması planlanan ve 3 gün sürecek olan kamp Türkiye'de bir ilk olacak.

"HAKLARINI ASLA ÖDEYEMEYİZ"

Türkiye'de ilk kez 6-8 Ağustos tarihleri arasında Düzce Belediyesi tarafından Gölyaka Kültür Park alanında düzenlenecek olan etkinlikle ilgili sağlık çalışanı ve yakınlarını kampta buluşturacaklarını dile getiren Başkan Dr. Faruk Özlü, "Sağlık çalışanları doğumumuzdan ölümümüze kadar hayatımızın her anında yanımızda. Pandemi sürecinde bunu çok daha iyi gördük ve anladık. Ailelerinden ödün vererek günlerce evlerinden uzak kalarak, kendi canlarını hiçe sayarak pandemi ile mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Biz de kısıtlamaların bir nebze de olsa kaldırılması ile üzerinde çalıştığımız projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Sağlıkçılarımızı 3 gün Düzce'de çadır kampında misafir ederek streslerini bir nebze de olsun atmalarını istiyoruz. Onların haklarını asla ödeyemeyiz, ancak biraz olsun moral bulmalarını sağlayabiliriz" dedi.

"ÇIKIN GELİN DİYORUZ"

Kampın içeriğine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Başkan Özlü, "Kampa katılacak olan sağlık çalışanları ve yakınları 6 Ağustos Cuma günü itibariyle şehrimize gelecek. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 8 Ağustos Pazar akşamı toplu olarak yapacağımız alan mıntıkası ile sona erecek kamp süresince Düzce Belediyesi olarak ekiplerimizin destekleriyle sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği ikram edilecek. Bunun yanı sıra çevre güvenliği, çevre temizliği konularında da yine belediye olarak tüm çalışmaları biz yapacağız. Etkinliğe yönelik tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sağlık çalışanlarımıza sadece Düzce'ye gelmek kalıyor." şeklinde konuştu.

KAMPA KATILANLARI BİRÇOK ETKİNLİK BEKLİYOR

İlk günü yerleşme ve tanışma olarak geçecek olan 3 günlük vefa kampına katılacak sağlık çalışanlarını, doğada keyifli vakit geçirirken aynı zamanda Yoga ve Sabah Egzersizi, Zumba, Temel Kampçılık eğitimi, ateş yakma teknikleri, İşaret Dili Atölyesi, Açık Hava Sineması, Foto Safari - Fotoğrafçılık Atölyesi, Doğa Nesnelerinden Sanat Eseri Yapma eğitimi, Tanışma Oyunları Kamp Ateşi ve Canlı Müzik etkinlikleri düzenlenecek Öte yandan çocukların da keyifli zaman geçirmelerini sağlamak adına kamp alanında Palyaço ve Çocuk Oyunlarına kadar birçok etkinlik yapılacak.

Memurlar.Net
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