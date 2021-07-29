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5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı

Yeni Adana Stadı'nın açılmasıyla profesyonel spor müsabakalarına veda eden ve hizmet verdiği 83 yıl boyunca taraftarların hüznüne ve mutluluğuna sahne olan 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın yıkımına başlandı.
29 Temmuz 2021 18:01
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5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda yıkım işlemi başladı

Kente 1938 yılında inşa edilen 16 bin 231 seyirci kapasiteli 5 Ocak Fatih Terim Stadı, şehrin iki önemli takımı Adana Demirspor ve Adanaspor'un maçlarına ev sahipliği yaptı.

Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig maçlarının oynandığı kentte güçlü takımları ağırlayan 5 Ocak Fatih Terim Stadı, hizmet verdiği 83 yılda hem mutluluklara hem de üzüntülere sahne oldu.

Geçen sezon TFF 1. Lig'in 21. haftasında 2-2 biten Adanaspor-Adana Demirspor derbisine son kez ev sahipliği yapan stadın yıkımı başladı. Yerine, Millet Bahçesi yapılacak stadın koltukları da hatıra olması için taraftara 100 liraya satılıyor.

- "Her tarafı tarih kokan bir yer"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı ve yüklenici firmanın sahibi Mustafa Karslıoğlu, AA muhabirine, stadın yıkımı hakkında bilgi verdi.

İhale süresinin 75 gün olduğunu belirten Karslıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız burayı Millet Bahçesi'ne çevirecek projeyi müjdeledi. Yaklaşık 45 günde tamamlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Adanaspor ve Adana Demirsporlu taraftarların takımlarını çok sevdiğini aktaran Karslıoğlu, "Taraftarlarımız bizden koltuk talebinde bulundu. Taraftar evine götürsün diye 1938 yılında yapılmış koltuklarla evlerinde anılarını yaşasınlar istedik. Koltuk için sadece sökme ve takma parası olarak 100 lira alıyoruz." diye konuştu.

Kendisinin de taraftar olarak statta çok kez maç izlediğini dile getiren Karslıoğlu, şöyle konuştu:

"Burayı yıkmak o kadar zor ki. İnsan üzülüyor fakat 1938 yılında yapılmış bir stat. Yeni stadımız Adana'ya yakışır bir şekilde tamamlanmış. Adana'ya yakışan bir stat oldu. İçimiz kan ağlayarak yıkıyoruz. Tek sevindirici tarafı Millet Bahçesi oluşu. Burada çok maç izledik, anılarımız çok fazla. Bütün maçlarına katılmaya çalıştım. Her tarafı tarih kokan bir yer. Duygusal anlar yaşıyoruz. Söylenecek bir şey yok ama her şeyin bir sonunun olduğunu düşünüyoruz. Tek tesellimiz buranın üstüne yeni bir bina yapılmıyor. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'mız anılarda yaşayacak. Millet Bahçesi olarak gezeceğiz. Millet Bahçesi'nde küçük oturaklar konulacak."

- Stat, taraftarın anılarında yaşayacak

Adana Demirspor taraftarlarından Ercan Kurgun, 56 yaşında olduğunu ve bu statta 6 yaşından beri maçları izlemeye geldiğini belirterek, "Bu stadın her bölgesinde bulunduk. Bu abidenin bizim için çok önemli bir yeri var. Yeni bir stat yapıldı. İnşallah yeni statta Adana Demirspor çok iyi günler görecek, çok acı görmeyecek. Buranın yıkıldığını görünce duygulandım. Burası her zaman bizim anılarımızda yaşayacak. Çocuklarımız buralarda büyüdü. 5 Ocak Fatih Terim Stadı anlatmakla bitmez. Acısıyla tatlısıyla büyük hikayeleri var, her zaman bizim kalbimizde kalacak." şeklinde konuştu.

Mavi-lacivertli takımın taraftarlarından Bayram Bozkurt da stada ilk kez babasıyla geldiğini anlatarak, "Yıkıldığını görünce ister istemez hüzünlendim. Bu stada ilk 7 yaşımda adım attım. Acı tatlı günlerimiz oldu burada. Küme düştük, şampiyon olduk. Ben bu statta top toplayıcılık bile yaptım. Adana Demirspor için elimizden gelen her şeyi yaptık. İnsan görünce duygulanıyor, hüzünleniyor. Devlet büyüklerimiz böyle uygun görmüş. İnşallah yeni statta Adana Demirspor'umuz daha başarılı maçlar çıkarır ve bizi mutlu eder." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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