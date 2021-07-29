1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcak çarpmasına karşı uyarı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Mustafa Burak Sayhan, güneş ışığının dik olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, sıcak çarpmasının erken müdahale edilmediği zaman koma ve ölüme kadar götürebileceğini söyledi.
29 Temmuz 2021 18:06
+Aa- Yazdır
Sıcak çarpmasına karşı uyarı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!

Güneş ışığının dik olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Mustafa Burak Sayhan, bu saatlerde ultraviyole ışınlarının daha zararlı olduğunu belirtti. Vatandaşların gölgesi kendi vücudundan küçük olduğu bu zaman diliminde dışarıya çıkmamalarını önerdiğini ifade eden Sayhan, "Sıcak çarpması, sıcaklıkların artması sonucu vücudun denge mekanizmalarının yetersiz kalmasıyla ortaya çıkan, erken müdahale edilmediği zaman koma ve ölüme kadar ilerleyebilen geniş yelpazedeki bir durumdur" dedi.

Yüksek risk grubunda bulunanlar

Kanser, böbrek, tansiyon, şeker ve kalp hastalarının sıcak çarpmasına karşı yüksek risk altında bulunduğuna dikkati çeken Dr. Sayhan, bilinçsiz ve yetersiz diyet yapanların, aşırı derece şişman olanların, gün içinde sıvı ve besin tüketimini yetersiz yapanların da yüksek risk grubunda bulunduğunun altını çizdi. Dr. Sayhan, arabalarda bırakılan küçük çocukların ciddi risk altında bulunduğunu vurguladı. Isı veya güneş çarpmasının belirtilerini de açıklayan Dr. Sayhan, ısı veya güneş çarpmasına maruz kalan vatandaşlarda halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kramplar, karın ağrısı, baş ağrısı, bulantı-kusma, aşırı terleme, yüzde kızarıklık ve terlemenin kaybolmasıyla kuru bir cilt, solgun bir yüz, hızlı hızlı soluma ve yürüyememe gibi belirtiler olduğunu söyledi.

Güneş çarpması anında yapılması gerekenler

Güneş çarptığı düşünülen bir hasta ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere değinen Dr. Sayhan, öncelikle kişinin serin bir yere yatırılması gerektiğini söyledi. Kas, boyun, kasık, göğüs ve sırt bölgelerine buz kompleleri ile vücut ısısının düşürülmesinin önemli olduğunu söyleyen Sayhan, "Eğer hastanın bilinci yerinde ise sıvı desteği sağlanabilir. Ama bilinçte değişiklik durumunda mutlaka 112 Acil Komuta Merkezi aranmalı ve hastanın hastaneye nakli sağlanmalıdır" dedi.

Isı veya güneş çarpmasına maruz kalan vatandaşlarda erken tedavinin çok önemli olduğunu anlatan Dr. Sayhan, tedavi geciktikçe komaya kadar uzanan bir sürecin olabileceğini belirtti. Güneş ışığının dik olduğu 10.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşların mutlaka şapka, güneş gözlüğü ve hatta şemsiye kullanması gerektiğini söyleyen Sayhan, "Açık renkli ve vücudu sıkmayan elbiseler giyilmeli. Kimyasal içeriği fazla olmayan güneş kremleri özellikle 15 faktör üzeri olanlar kullanılabilir" açıklamasında bulundu.

Korona virüs aşılarını yaptırmayan vatandaşları da aşı olmaya davet eden Dr. Sayhan, "Son olarak içinde bulunduğumuz salgın dönemini atlatabilmemiz için tüm vatandaşların aşı konusunda bilgili olmalarını ve aşılarını yaptırmalarını istiyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
30 Temmuz 2021 00:48		 THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
29 Temmuz 2021 23:26
Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun
29 Temmuz 2021 22:37		 Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
29 Temmuz 2021 22:35
Yangınla mücadelede helikopter, uçağa göre daha üstün
29 Temmuz 2021 22:13		 Aşı olan gençlere 2GB internet
29 Temmuz 2021 20:15
Dilenci topladığı paraları ekmeğin içine gizlemiş
29 Temmuz 2021 18:38		 Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi, yetişemedim
29 Temmuz 2021 18:36
'Aşısızlar, riskli gruptaki aşılı hastalara Kovid bulaştırıyor'
29 Temmuz 2021 17:41		 Toplum sağlığı için 'aşı tereddüdünden kurtulmak gerekiyor'
29 Temmuz 2021 17:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor00:27 - Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı00:21 - 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı00:04 - BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak00:04 - Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak00:01 - 30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
23:59 - Marmaris'teki orman yangını İçmeler'e doğru ilerliyor23:57 - Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı23:53 - Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde23:40 - Mersin'deki orman yangını ilçe merkezine yaklaştı23:36 - Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı23:33 - Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı
23:26 - THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı23:16 - Yangından kaçan vatandaşlar belediye önünde toplandı23:14 - Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı22:37 - Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun22:35 - Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
22:16 - Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
Öğretmenlerin iller arası nakil başvuruları alınacak
BM Barış Koruma Misyonuna Türk kadın polis alınacak
21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mars Başak burcunda 1
manavgat yangını 1
yenilebilir enerji 2
bilgi 1
bozuk para yerine sakız veren bakkal 2
çıtayı yükseltmek 2
iki kardeş arasındaki makul süre 1
yabancılara değişik gelen alışkanlıklarımız 2
gitme yoksa 1
Anadolu cayır cayır 2
SON İLANLAR
Aydın Arya Turistik Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Dihiz Turizm Geçici 3 İşçi Alacak
Bursa Mustafa Kemal Paşa Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Burdur Söğüt Temizlik Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Eskişehir Sivrihisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüp Belediyesi 6 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent 13 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam