Muğla'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor
Köyceğiz'de meydana gelen orman yangının enerji nakil hatları üzerinden geçmesi dolayısıyla bölgede zorunlu elektrik kesintisine gidildiği belirtildi.
|29 Temmuz 2021 18:08
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Orman yangını söndürme çalışmaları kapsamında bölgede bulunan enerji nakil hatlarında güvenlik amacıyla elektriklerin kesildiği bu kapsamda Dalaman, Ortaca ve Göcek'te elektriklerin kesildiği belirtildi. Elektriklerin yangını söndürme çalışmalarının tamamlanması ile yeniden açılacağı belirtildi.
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