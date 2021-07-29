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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,27 değer kazanarak günü 1.391,64 puandan tamamladı.
29 Temmuz 2021 18:24
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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 12,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi yüzde 1,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,04 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 1,24 ile spor oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının güvercin olarak değerlendirilmesinin ardından güne alıcılı başlayan yurt içi piyasalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası alımların güçlendiği görüldü.

Kavcıoğlu , Enflasyon Raporu'nu açıkladığı basın toplantısında aşılamanın etkisiyle turizm gelirlerinde beklenen artış, güçlü ihracat ve ithalattaki ılımlı seyir nedeniyle yıl sonunda Türkiye'nin cari fazla vermesini beklediklerini ifade etti.

Sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmeye başladığını aktaran Kavcıoğlu, "Yeni swap anlaşması için görüştüğümüz ülkeler var. Yakında yeni anlaşmaları açıkladığımızda hepiniz duymuş olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu, 2021 sonu enflasyon beklentilerini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttiklerini belirtirken, yıl sonu gıda enflasyonu beklentilerini de yüzde 13'ten yüzde 15'e çıkardıklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yaklaşık 6 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye olan 1.393,37 seviyesini görürken sınai endeksindeki güçlü seyir söz konusu yükselişte etkili oldu.

Dolar/TL ise gün içinde 8,4423'e kadar gerileyerek 14 Hazirandan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da ve Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 1.400 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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