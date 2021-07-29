İki ilde ormanlara girişler yasaklandı
|29 Temmuz 2021 18:35
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Son günlerde artan yangınlara karşı Balıkesir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bir dizi önlem aldı.
TUNÇ SOYER DUYURDU: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım."
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre;
"Meteoroloji Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağı belirtildiğinden, önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı giriş çıkışların yasaklanması kararlaştırılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğünce yangın yönünden tehlikeli alanlarla, mutlak korunması gerekli kıymetli alanlara giriş-çıkışlar, 6831 Sayılı Yasanın 74. maddesi uyarınca 'Valilik oluru' alınmak suretiyle kısıtlanacak veya yasaklanacaktır. Acil durumlarda ise sözlü talimatlar uygulanacak, takiben en kısa sürede yazılı 'olur'a dönüştürülecektir. Belirtilen piknik yapılacak alanlar ile 30. Maddesinde belirtilen girişi yasaklanan tehlikeli ve kıymetli alanların kontrolü Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü ve/veya Orman İşletme Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlıklarınca sağlanacaktır. Ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde (ormanlık alanlarda önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç) 31.10.2021 tarihine kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecektir"
Ayrıca, enerji nakil hatlarından çıkabilecek orman yangınlarına karşı TEİAŞ ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından her türlü tedbirlerin alınması, alınan kararlar arasında yer aldı.
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