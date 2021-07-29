Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Heybeliada Ruhban Okulu' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Türkiye'deki yüksek okulların 1971'de kamulaştırılmasıyla Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasının üzerinden 50 yıl geçtiği yönündeki açıklamasına, "Fener Rum Patrikhanesi'nin, Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." ifadeleriyle yanıt verdi.
|29 Temmuz 2021 19:01
|+Aa- Yazdır
Bilgiç, ABD'li mevkidaşı Price'ın, Twitter hesabından paylaştığı mesaja, yine resmi Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.
Price'ın, "50 yıl önce Türkiye'nin yüksek öğrenimi millileştirmesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapanmasına neden oldu" açıklamasını ve Türkiye'nin Heybeliada Ruhban Okulu'nu yeniden açması yönündeki çağrısını, Bilgiç, "Fener Rum Patrikhanesi'nin Türk mevzuatına uygun olarak İstanbul'da bir ilahiyat fakültesine bağlı Heybeliada Ruhban Okulu'nu açmayı reddetmesinin üzerinden 50 yıl geçti." diye yanıtladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Rektör Övzar YÖK Başkanı olarak atandı
30 Temmuz 2021 00:27
|21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı
30 Temmuz 2021 00:21
|30 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Temmuz 2021 00:01
|Türkiye'deki orman yangınları NASA'nın uydu görüntüsünde
29 Temmuz 2021 23:53
|Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
29 Temmuz 2021 22:16
|Bakan Pakdemirli: Kilis yangını kontrol altına alındı
29 Temmuz 2021 22:10
|HDP Başkanı Sancar: Eylül ayında bir tutum belgesi açıklayacağız, kim gelirse gelir
29 Temmuz 2021 22:06
|RTÜK'ten orman yangınlarına ilişkin yayıncı kuruluşlara uyarı
29 Temmuz 2021 22:02
|Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız yoğun bir mücadele veriyor
29 Temmuz 2021 21:14
|Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı
29 Temmuz 2021 21:03