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Pierre Loti Fransız Lisesi'nde yangın çıktı
Beyoğlu'nda yabancı bir özel okulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
|29 Temmuz 2021 19:03
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Alınan bilgiye göre, Tomtom Mahallesi Tomtom Kaptan Sokak'ta bulunan Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesindeki binada çatı izolasyonu sırasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.
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