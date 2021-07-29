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Bodrum'da otellerden 3 bin kişi tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına deniz, hava ve karadan müdahale sürüyor. Yangın 4 saattir kontrol altına alınmaya çalışılırken, alevlerin tehdit ettiği otellerde bulunan yaklaşık 3 bin kişi denizden tahliye edildi.
29 Temmuz 2021 19:51
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Yangını kırmızı bir motosiklete bölgeye gelen 2 kişinin çıkardığı, araziyi ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Yangın, Meşelik Mahallesi Pina Yarımadası Bodrum-Milas yolu üzerindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

3 bin kişi tahliye edildi

Otellere yakın noktada çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler canla başla yangını kontrol altına almaya çalışırken, yangın otellere yaklaştı. Olası bir tehlikeye karşı otellerin tahliye edilmesi kararı alınırken, karadan ulaşımın mümkün olmadığı otellerde vatandaşlar denizden tahliye edildi. Yangın bölgesindeki otellerde bulunan personel dahil 3 bin kişinin tahliyesi için günübirlik tur, balıkçı ve sahil güvenlik tekneleri seferber oldu. Zamanla yarışın yaşandığı tahliye sırasında teknelere alınan vatandaşlar deniz yolu ile Güvercinlik Mahallesi'ne getirildi. Bodrum Belediyesi ise tahliye edilen turistleri ilçedeki diğer otellere götürmek için çalışma başlattı.

Çevre ilçelerden takviye gönderildi

Yangına çevre ilçelerden de takviye ekipler yönlendirildi. Yangına 11 arazöz, 3 su tankeri, 8 hizmet aracı, 3 helikopter, 6 dozer, 6 treyler, 57 söndürme işçisi, 16 tane personel ile müdahale ediliyor. Havadan, denizden ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında çam ormanı ile kaplı Pina Yarımadası'nın tamamına yakını yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Yangında sabotaj iddiası

Ekiplerin seferber olduğu yangınla ilgili sabotaj iddiası ortaya atıldı. Yangını kırmızı bir motosiklete bölgeye gelen 2 kişinin araziyi ateşe vererek hızla uzaklaştığı iddia edildi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme ve soruşturmanın da sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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