Erdoğan: Devletin tüm imkanları seferber edildi
|29 Temmuz 2021 20:08
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi alıyor.
Yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti.
Erdoğan, yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.
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