Aşı olan gençlere 2GB internet
Zeytinburnu Belediyesi covid19 aşısı olan gençlere 2GB mobil internet hediye ediyor.
|29 Temmuz 2021 20:15
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Zeytinburnu Belediyesi gençleri aşı olmaya teşvik etmek için yeni bir kampanya başlattı. İlçede ikamet eden 18 - 25 yaş aralığındaki gençlere çağrıda bulunan Zeytinburnu Belediyesi, aşısını olanlara 2GB internet hediye ediyor.
"Aşını ol, 2GB İnternetini Al" kampanyasına katılım Zeytinburnu. İstanbul adresi üzerinden online olarak yapılabiliyor.
Aşı olduktan sonra sitedeki form bilgilerine TC kimlik numarası ve cep telefonun yazılması yeterli oluyor.
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