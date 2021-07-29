Bakan Elvan: KDV'de indirim süresi 2 ay daha uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, "Konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz'' dedi.
|29 Temmuz 2021 21:03
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzattıklarını bildirdi.
Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oranı indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
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