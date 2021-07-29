Polisleri tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şüpheliye gözaltı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan A.Y, kaldırıma park ettiği aracının kaldırılması için kendisine telefonla ulaşan polis ekiplerine hakaret etti.

Bunun üzerine mahalleye yönlendirilen polis ekiplerini fark eden A.Y, evinin penceresinden tüfek göstererek tehditte bulununca olay yerine aralarında özel harekat polislerinin de olduğu takviye kuvvet sevk edildi.

Polise bir süre direnerek evinden çıkmak istemeyen A.Y, özel harekat ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay nedeniyle mahalledeki Hasan Polatkan Bulvarı ve çevresindeki sokaklar yaklaşık 3 saat yaya ve araç trafiğine kapandı.

A.Y'nin kaldırımdaki aracı ise daha sonra bir yakını tarafından uygun bir yere çekildi.