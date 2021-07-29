Sözcü Kalın: Tüm kurumlarımız yoğun bir mücadele veriyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, orman yangınlarıyla ilgili, "Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor" dedi.
|29 Temmuz 2021 21:14
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Savcılıkların yangınların çıkış nedenini incelediğini belirten Kalın, şu ifadeleri kullandı:
"Orman yangınları milli bir felakettir. Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor. Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalar aralıksız devam edecek."
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