Manisa Valiliği'nden gözaltına alınan 2 teröriste ilişkin açıklama
|29 Temmuz 2021 22:09
|+Aa- Yazdır
PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.
MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Turgutlu'da bugün gözaltına alınan PKK/ PYD şüphelisi 2 şahıs, terör örgütlerine yönelik yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yakalanmıştır. Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak, orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı şeklinde haberler yayınlanmaktadır. Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi yada bulgu söz konusu değildir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kocaeli'de 4 eski polise FETÖ'den gözaltı
29 Temmuz 2021 16:30
|Kırmızı bültenle aranan terörist MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
29 Temmuz 2021 13:20
|ByLock'un sahibi Keynes: Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı ev arkadaşım
29 Temmuz 2021 09:59
|Teröristlere kıyafet temin eden eski öğretmen tutuklandı
28 Temmuz 2021 23:15
|Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu teslim oldu
28 Temmuz 2021 18:34
|İtiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor
28 Temmuz 2021 16:42
|Hakurk'ta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
28 Temmuz 2021 15:15
|2 avukat ve 4 polise yönelik 'FETÖ borsası' iddianamesi kabul edildi
28 Temmuz 2021 14:26
|FETÖ'nün mahrem sorumlusu çift Ankara'da yakalandı
28 Temmuz 2021 13:30
|David Keynes: Bylock tamamen FETÖ için hazırlanmış program
28 Temmuz 2021 12:42