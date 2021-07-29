Marmaris'teki yangında bir kişi hayatını kaybetti
|29 Temmuz 2021 22:13
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesine doğru ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor.
2 ÇOCUK PEDAGOG EŞLİĞİNDE DİNLENECEK
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.
MARMARİS'TE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bakan Pakdemirli "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik" dedi.
DAHA 25 YAŞINDAYDI
Bölgede motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı. Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
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