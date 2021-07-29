Yangınla mücadelede helikopter, uçağa göre daha üstün
|29 Temmuz 2021 22:13
|+Aa- Yazdır
Dün Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 bölgeden başlayan orman yangını sonrasında, birçok ev, sera kullanılmaz hale gelirken, hayvanlar telef oldu. 7 ilde 20 noktada çıkan yangınlara söndürme çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor.
YANGINLARA AĞIRLIKLI OLARAK HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı, yangın alanına müdahalede daha fazla su taşımasından dolayı uçak yerine helikopter kullanımını tercih ediyor.
SADECE DÜN MÜDAHALEDE 3 UÇAK, 29 HELİKOPTER, 458 ARAZÖZ VE 1832 PERSONEL GÖREV
ALDI
Sadece dün yangınları kontrol altına almak için 3 uçak, 29 helikopter, 458 arazöz ve 1832 personel görev aldığı açıklandı.
HELİKOPTERLERİN SU TAŞIMA KAPASİTESİ 2,5 TON
Türkiye'de ve dünyada orman yangınlarıyla mücadelede çoğunlukla K-32 ve Mi-8 cinsi yangın söndürme helikopterleri kullanılıyor. Bu helikopterlerin su taşıma kapasitesi 2,5 ton.
1 SAATTE 8 DEFA SU İKMALİ YAPABİLİYOR
Bu helikopterler uçakların su ikmali yapabildiği su kaynaklarının yanında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangına hassas bölgelerde her 5 km de bir tane olacak şekilde yapılan, 400 ila 1200 ton kapasitesi olan havuz ve göletlerden su ikmali yapabiliyor.
Helikopter 1 saatte 8 defa su ikmali yapabiliyor.
UÇAKLARIN İSE SU KAPASİTESİ 4,5 TON ANCAK 1 SAATTE İKİ DEFA İKMAL YAPILABİLİYOR
Türk Hava Kurumuna ait 1970'li yılların teknolojisine sahip ilk nesil uçaklardan olan CL-215 Amfibik uçağın su kapasitesi 4,5 ton su taşıma kapasitesine sahip. Bu uçakların modernasizyonları yapılmadığı için şu anki kapasiteleri 4 tonun altına düşmüş durumda.
DALGASIZ DENİZLERDEN SU İKMALİ YAPABİLİYOR
THK uçakları, dalgasız ve asgari 2 km açıklığı olan su yüzeyine sahip deniz, büyük gölet ve barajlardan su ikmali yapabiliyorlar.
1 SAATTE 2 DEFA SU İKMALİ YAPABİLİYOR
Bu uçakların modernizasyonları yapılmadığı için 1960'lı yılların teknolojisine ait AVGAS yakıt ile çalışıyor. Bu sebepten dolayı THK uçakları sadece AVGAS yakıt tankerlerinin ikmal edilebileceği havaalanlarına gönderilebiliniyordu.
Söz konusu CL-215 Amfibik uçakları 1 saatte ortalama 2 defa su ikmali yapabiliyor.
UÇAK 1 SAATTE TOPLAMDA 8 TON, HELİKOPTER İSE 1 SAATTE TOPLAM 20 TON SU TAŞIYABİLİYOR
Ortaya çıkan tabloya göre, uçak 1 saatte 2 defa su ikmali yaparak 8 ton, helikopter ise 1 saatte 8 defa su ikmali yaparak 20 tona kadar su taşıyarak yangına müdahale edebiliyor.
UÇAK VE HELİKOPTERLERİN MALİYETLERİ
THK uçaklarının kullanılmamaya başlandığı 2019 yılında yapılan helikopter ihalesinde bir saatlik ücret için en düşük teklif 26.250 TL'dir.
Aynı tarihte yangın mahalline 1 saat sürede 2 defa su atabilen uçak, 8 ton suyun (modernize edilmiş olsa 9 ton) kullanılması için 71.500 TL maliyet oluşmakta. THK uçaklarında bir ton suyun maliyeti ise 7.944,4TL'dir.
Uçaklara göre daha fazla su kaynağından yararlanan helikopterler, 1 saatte ortalama 8 defa su atarak toplam 20 ton suyu yangına müdahale kullanabilmekte. Saatlik çalışma maliyeti 26.250 TL olan helikopterin, 1 ton suyu taşıma maliyeti ise 1.312,50 TL.
Türkiye'de orman yangınlarına müdahalede kullanılan helikopterler hem maliyet, hem kapasite, hem de kullanılabilirlik açısından THK uçaklarından çok daha efektiftir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor
30 Temmuz 2021 00:48
|THY'den yangın bölgeleri için 'bilet' kararı
29 Temmuz 2021 23:26
|Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun
29 Temmuz 2021 22:37
|Aşı karşıtı öğretmen hayatını kaybetti
29 Temmuz 2021 22:35
|Aşı olan gençlere 2GB internet
29 Temmuz 2021 20:15
|Dilenci topladığı paraları ekmeğin içine gizlemiş
29 Temmuz 2021 18:38
|Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi, yetişemedim
29 Temmuz 2021 18:36
|Sıcak çarpmasına karşı uyarı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın!
29 Temmuz 2021 18:06
|'Aşısızlar, riskli gruptaki aşılı hastalara Kovid bulaştırıyor'
29 Temmuz 2021 17:41
|Toplum sağlığı için 'aşı tereddüdünden kurtulmak gerekiyor'
29 Temmuz 2021 17:31