Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan!
|29 Temmuz 2021 22:16
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Türkiye, dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsılırken, henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 122 kişi de ciddi şekilde etkilendi. 18 köy ve mahallenin boşaltıldığı, evlerin ve ahırların kül olduğu yangınların söndürülmesi için karadan ve havadan müdahalede bulunan Türk yetkililere en büyük destek ise Rusya'dan geldi.
"YANGINLARIN EN KISA SÜREDE VE EN AZ HASARLA SÖNDÜRÜLMESİNİ TEMENNİ EDERİZ"
3 adet Be-200 yangın söndürme uçağıyla Türkiye'deki yangınların söndürülmesi konusunda yetkililere yardım eden Rusya, yürüttükleri özverili çalışmalara ait görüntüleri de Türkiye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaştı.
📽Rus ekiplerin Türkiye'deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntülerRusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021
🇷🇺🇹🇷
📽 pic.twitter.com/LBBPI1VIKp
Yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı;
"Rus ekiplerin Türkiye'deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler. Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus "Be-200" yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir."
Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz.RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2021
🛫🛫🛫
Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus "Be-200" yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir. 🇷🇺🇹🇷 pic.twitter.com/mAA4DrH7sz
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