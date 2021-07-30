Öğretmenleri kapsayan iller arası nakil kontenjanları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl il içi nakil başvurularını 1 gün gecikmeyle açıklayabildi. Bu gecikmenin, emeklilik nedeniyle boşalan kadroların normlara yansıtılmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak Bakanlık en azında 6 veya 12 saatlik bir gecikme olacağını ilan edebilseydi yüzlerce öğretmen bilgisayar başına mahkum olmazdı.

Diğer taraftan, bugün itibariyle iller arası nakil başvurularını almaya başladı. 8 Temmuz 2021'de güncellenen takvime göre başvurular 30 Temmuz ila 3 Ağustos arasında alınacak, sonuçlar ise 4 Ağustos'ta açıklanarak, 5 Ağustos'tan itibaren de ilişik kesme işlemleri yapılacak

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Kontenjanlar için tıklayınız.

ÖĞRETMEN NAKİL ROBOTU İÇİN TIKLAYIN. Öğretmen İller Arası Nakil Robotu için tıklayınız.

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