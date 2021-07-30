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Öğretmenleri kapsayan iller arası nakil kontenjanları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı iller arası nakil kontenjanlarını yayımladı. Memurlar.net'in hazırladığı 2021 Öğretmen İller Arası Nakil Robotu ile ilan edilen kontenjanları sorgulayabilirsiniz.
30 Temmuz 2021 17:47
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Öğretmenleri kapsayan iller arası nakil kontenjanları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl il içi nakil başvurularını 1 gün gecikmeyle açıklayabildi. Bu gecikmenin, emeklilik nedeniyle boşalan kadroların normlara yansıtılmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak Bakanlık en azında 6 veya 12 saatlik bir gecikme olacağını ilan edebilseydi yüzlerce öğretmen bilgisayar başına mahkum olmazdı.

Diğer taraftan, bugün itibariyle iller arası nakil başvurularını almaya başladı. 8 Temmuz 2021'de güncellenen takvime göre başvurular 30 Temmuz ila 3 Ağustos arasında alınacak, sonuçlar ise 4 Ağustos'ta açıklanarak, 5 Ağustos'tan itibaren de ilişik kesme işlemleri yapılacak

Başvuru yapmak için tıklayınız.
Kontenjanlar için tıklayınız.

ÖĞRETMEN NAKİL ROBOTU İÇİN TIKLAYIN.
Öğretmen İller Arası Nakil Robotu için tıklayınız.

SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN

Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://ogretmen.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.

Öğretmen İller Arası Nakil Robotu için tıklayınız.

İl dışı nakil başvuruları için memurlar.net forumundaki paylaşımlara katılabilirsiniz. Tıklayın.

Memurlar.Net
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