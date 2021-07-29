Mahallesi küle dönen vatandaş: İki gözü kör olsun
|29 Temmuz 2021 22:37
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Manavgat ilçesine bağlı Evrenleryavşi Mahallesi'ni saran alevler, ortalığı küle çevirdi. Yangın dolayısı ile boşaltılan mahallede ilk belirlemelere göre 3 ahır ve 1 okul yandı. Mahallede bulunan zeytin ağaçları da yangından etkilendi. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği mahallede söndürme çalışmalarına mahalleli de destek verdi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
"Yapan varsa iki gözü kör olsun"
Öte yandan yangının sabotaj olduğunu düşünen mahalleli beddualar okudu. Süleyman Öztürk adlı vatandaş, yangınların kaza sonucu olmadığını düşündüğünü belirterek, "Bu köyde büyüdüm. 2 gündür yangının içerisinde savaşıyoruz. Planlı yapılmış olduğunu düşünüyorum. Yapan varsa iki gözü kör olsun, sürüne sürüne kalsın. Allah ona en büyük musibeti versin. Evlerimizi boşalttık" diye konuştu.
"Bunu yapanları rabbim cennet yüzü göstermesin"
Yangına sebep olanlara beddua eden bir başka mahalle sakini Davut Erdem ise, "Antalya'da ofisimden geldim. Bunu yapanları rabbim cennet yüzü göstermesin. İnsanlığa sığmaz bir hareket. İnsanlar zehirlendi. Şuanda konuşmakta zorlanıyorum. 2 tane ev kurtarabildik. Yapabildiğimiz bu" şeklinde konuştu.
"Can kaybımız yok ama mal kaybımız çok fazla"
Bir başka vatandaş ise itfaiyelerin müdahalesinden memnun olduğunu belirterek, "Köyümüz yanıyordu, iyi ki itfaiyeler geldi. Her tarafımız yandı. Yüzde 90 sabotaj olduğunu düşünüyorum. Kimse ormanını yakmaz. Köy boşaltıldı. Tarlalarımız yandı. Can kaybımız yok ama mal kaybımız çok fazla" ifadelerini kullandı.
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