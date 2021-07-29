TL mevduata stopaj desteği uzatıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "TL mevduatlarındaki stopaj oran indirimini Eylül sonuna kadar uzatıyoruz"
|29 Temmuz 2021 10:05
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oranı indirimlerinin süresini eylül sonuna kadar uzattıklarını bildirdi.
Elvan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz."
Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz.Lütfi Elvan (@lutfielvan) July 29, 2021
Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz.
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