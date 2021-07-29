Yangın çıkarma iddiası mahalleyi ayaklandırdı
|29 Temmuz 2021 23:14
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Alınan bilgiye göre, Hocalı Mahallesi'nde bir grup genç, bir araçta bulunan 2 kişinin yangın çıkarma bahanesiyle geldikleri iddiasıyla aracı durdurmak istedi. İki kişi ve gençler arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada durdurulan araçtaki bir kişi, mahalle gençlerinden birisini bıçakla yaraladı. Yaşanan arbede ve kavga görüntülerinin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından bölgeye diğer mahalle sakinleri de geldi. Yaralanan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri bıçaklama olayına karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alma sırasında da mahalleli şüphelileri vermek istemedi. Jandarma tarafından kalabalık grubun arasından alınan şüpheliler araca bindirildi. Ekipler Karaöz Koyu girişine geldiğinde ise kalabalık bir grup jandarma aracının önünü kesti. Öfkeli grup, jandarma aracındaki şahısların kendilerine verilmesini isterken, kalabalık her geçen dakika daha da arttı.
Jandarma ve polis ekipleri, arbedeyi önlemek için zaman zaman biber gazı kullanırken, aracın etrafını saran kalabalık grubun sık sık terör aleyhinde slogan attığı görüldü.
Olay sebebiyle bölgeye takviye jandarma birlikleri ve özel harekat polisleri sevk edildi.
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