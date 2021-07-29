Valilikten önemli karar: Milli Park giriş çıkışlara kapatıldı

Ülke genelinde birçok noktada başlayan ve şiddetini artıran orman yangınlarına müdahaleler devam ederken Aydın Valiliğinden önemli bir karar aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişarelerin ardından olası bir yangının önüne geçebilmek adına Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, yeni bir karar alınıncaya kadar giriş çıkışlara kapatıldı.

Olumsuz hava koşullarından dolayı böyle bir karar alındığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" dedi.

Konu ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise "Milli Parkımız olumsuz hava şartlarından dolayı ve ziyaretçilerimizin güvenliği amacıyla yeni bir karar alınıncaya kadar ziyaretçi girişine kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.