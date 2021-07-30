21 ilde çıkan 71 yangının 57'si kontrol altına alındı

Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınlar, Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelinde 28-29-30 Temmuz tarihlerinde çıkan yangınlara ilişkin son değerlendirmeleri paylaştı.

21 İLDE ÇIKAN 71 YANGININ 57'Sİ KONTROL ALTINDA



"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz." ifadesini kullanan Bakan Pakdemirli, 21 ilde çıkan 71 yangının 57'sinin kontrol altına alındığı söyledi.

"CANIMIZ YANIYOR, SÖNDÜRECEĞİZ"



Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yangınlarla ilgili bir tabloda paylaşan Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız, cansiperane, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz."

TABLO PAYLAŞTI



Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin ve Osmaniye başta olmak üzere, 21 ilde çıkan yangınların 57'sinin kontrol altına alındığı ve 14 yangının ise devam ettiği yer aldı.